Tomás Correia é arguido num processo nascido a partir da investigação Operação Marquês, que tem como principal arguido José Sócrates

O ex-presidente do Montepio Tomás Correia foi constituído arguido num processo em que é suspeito de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme, confirmou à agência Lusa fonte ligada à investigação.

A mesma fonte precisou à Lusa que Tomás Correia não é arguido na "Operação Marquês", mas num outro inquérito autónomo resultante de elementos recolhidos naquela investigação em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é um dos arguidos.

Tomás Correia é arguido por suspeita de ter recebido ilicitamente 1,5 milhões de euros em troca de uma concessão de crédito do Montepio ao construtor da Amadora, num valor superior a 70 milhões de euros.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

António Tomás Correia lidera atualmente a Associação Mutualista Montepio Geral

O DN avançou hoje que uma nova investigação do Ministério Público aponta a outros banqueiros, por suspeitas de recebimento ilegal de comissões.

É a primeira certidão extraída do processo Operação Marquês: os últimos dados bancários enviados pela Suíça para o Ministério Público revelaram novas suspeitas sobre banqueiros e recebimentos de comissões ilegais. No despacho que ordenou a retirada dos elementos do processo para uma investigação autónoma, o procurador Rosário Teixeira não identifica os suspeitos, dizendo apenas serem "pessoas distintas" das já constituídas arguidas no processo e tratar-se de "cidadãos portugueses" que "tinham responsabilidades em instituições financeiras e na concessão de crédito". Ou seja, serão outros banqueiros além de Ricardo Salgado e Armando Vara, duas pessoas constituídas arguidas na "Operação Marquês", que já tiveram "responsabilidades" em bancos.

Segundo o magistrado do Ministério Público, que ordenou a extração de certidão no final do ano passado, pode estar em causa o crime de burla qualificada, já que terá sido "gerado um engano sobre os interesses subjacentes aos financiamentos em causa". O procurador refere ainda que os movimentos financeiros detetados na Suíça nas contas bancárias dos responsáveis por instituições financeiras são "contemporâneos com intervenções e procedimentos de financiamento a clientes".

De acordo com a SIC, Tomás Correia é suspeito de ter recebido 1,5 milhões de euros para aprovar o financiamento de um construtor civil da Amadora, José Guilherme, "que ficou conhecido por ter dado 14 milhões de dólares ao banqueiro Ricardo Salgado", em troca de uma concessão de crédito do Montepio ao construtor da Amadora, num valor superior a 70 milhões de euros.

(Notícia corrigida às 15:00: Tomás Correia foi constituído arguido, mas não no processo Operação Marquês)