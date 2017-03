Pub

Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa surge após um perdão de Sergio Mattarella, Presidente italiano

A ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, detida em Portugal e a aguardar extradição para Itália, foi esta quarta-feira libertada por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após um perdão do Presidente italiano, disse à Lusa o seu advogado.

Um despacho de hoje do Tribunal da Relação de Lisboa determinou que Sabrina de Sousa fosse "colocada imediatamente em liberdade", por solicitação das autoridades italianas.

Sabrina de Sousa deveria ser extraditada esta quarta-feira para Itália para cumprir quatro anos de prisão por envolvimento no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, ocorrido em 2003 em Milão, mas o Presidente italiano, Sergio Mattarella, concedeu, na terça-feira, um perdão de um ano na pena da ex-agente da agência de espionagem dos Estados Unidos.

De acordo com a lei italiana, as penas até três anos podem ser substituídas por trabalho a favor da comunidade, pelo que o procurador de Milão, titular do processo, revogou o Mandado de Detenção Europeu (MDE), cancelando a extradição.