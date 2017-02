Pub

Comissão Nacional do partido vai discutir moção em favor da despenalização da morte assistida. Reunião convocada para 4 de março

O PS não tem posição oficial sobre a despenalização da eutanásia mas nada impede que surja dentro da bancada um projeto-lei autónomo. A possibilidade - "muito provável" - foi avançada hoje a jornalistas no Parlamento pelo líder da bancada socialista, Carlos César.

O que nunca acontecerá - segundo acrescentou - é a direção do partido e da bancada apresentarem um articulado que a vincule oficial e diretamente. Algum articulado que surja só vinculará os deputados que o subscreverem. E está definitivamente decidido que, seja qual for a evolução da situação, haverá sempre liberdade de voto dentro da bancada.

A informação foi avançada por César no contexto da revelação, pela Rádio Renascença, de que foi convocada para o próximo dia 4 de março uma reunião da Comissão Nacional do partido (órgão máximo entre congressos) para a qual está agendada a discussão e votação das várias moções setoriais apresentadas por militantes no último conclave do partido.

Ora uma dessas moções, subscrita pelas deputadas socialistas Maria Antónia Almeida Santos e Isabel Moreira, é precisamente em defesa da despenalização da morte assistida. Sendo eventualmente a moção aprovada, isso significará que o PS, no seu todo, passará a ter algo que atualmente não tem - uma posição oficial de 'sim' à eutanásia.

Mas mesmo neste caso, acrescentou César, manter-se-á a posição de liberdade de voto e não haverá um projeto oficial do partido porque o PS não apresentou a despenalização da eutanásia no programa eleitoral com que foi a votos nas últimas legislativas.