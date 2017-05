Pub

O estado indiano de Goa vai oferecer ao primeiro-ministro António Costa um quadro de Fernando Pessoa, do artista goês Vamona Navelcar, para assinalar os 30 anos da Casa de Goa em Lisboa.

A notícia é avançada pelo jornal digital NewsGram, segundo o qual o quadro vai ser entregue a 06 de maio, durante as celebrações do 30.º aniversário da Casa de Goa em Lisboa, um centro cultural que promove as relações entre Portugal e o estado indiano de Goa.

De acordo com o jornal, que cita o organizador de um festival de arte de homenagem ao pintor goês de 87 anos, tanto Vamona Navelcar como o pai do primeiro-ministro António Costa, Orlando da Costa, partilhavam a paixão pelo poeta Fernando Pessoa.

"Orlando [da Costa] veio uma vez a casa de Vamona, em Pomburpa. E ele fez um quadro do pai do primeiro-ministro português com as costas viradas para a frente. O pai dele adorou e levou o quadro com ele para Portugal", adiantou Marius Fernandes, responsável pelo transporte do quadro de Fernando Pessoa para Lisboa.

Marius Fernandes acrescentou que, além do quadro, António Costa vai ser presenteado com um 'Ghumot' goês, um instrumento de precursão em barro, com pele esticada e que é único em Goa.

Na sua visita a Goa, em janeiro, António Costa disse sentir-se muito "orgulhoso" por estar a visitar a terra natal do seu pai, afirmando que se tratava de uma visita "bastante emocional".

O pintor Vamona Navelcar vai ser homenageado a partir de hoje, no Grande Festival de Arte de Goa, a decorrer em Panaji.

Navelcar tem trabalho exposto desde 1962, tendo a sua primeira exposição sido no Palácio Foz, em Lisboa, antes de ter participado em exposições individuais e coletivas em vários países europeus, em África e na Índia.