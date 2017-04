Pub

Leia aqui a crónica semanal sobre algumas decisões judiciais

Isto de emprestar dinheiro tem muito que se lhe diga. Mesmo muito. Tanto assim que os tribunais estão carregados de processos, nos quais se discutem empréstimos pessoais, doações e liberalidades. Não esperem, tendo em conta a introdução, que se vá falar de José Sócrates e Ricardo Salgado, apesar de o primeiro ter vivido, segundo o próprio, à custa de empréstimos pessoais de Carlos Santos Silva e o banqueiro ter recebido 14 milhões de euros, a título de liberalidade, também segundo o próprio, do empresário José Guilherme.

Na análise desta semana à jurisprudência vamos começar por "Filomena", mulher "com uma vida toda ela dedicada à religião" e que, à data dos continuava "animada de fé". Em maio de 2004, transferiu para a conta de "António" 24 mil euros. Sete anos mais tarde, avançou com um processo em tribunal para obrigar o homem a pagar-lhe o empréstimo. Só que "António" alegou que tal nunca se tratou de um empréstimo, mas sim de uma doação. "Filomena" insistiu: foi um empréstimo. E, durante o julgamento em primeira instância, até recordou o momento em que tudo foi tratado. De acordo com as declarações da mulher, apelando à sua memória (que, em tribunal, normalmente nunca é de fiar), lá recordou que "António" lhe tinha pedido o dinheiro para "arranjar um hotel ou restaurante para o filho". Imbuída do espírito cristão, "Filomena" respondeu: "quem sou eu para não emprestar o dinheiro?!". A caridade fica sempre bem a quem comunga, mas o problema é que, como se costuma dizer, a justiça divina tarda, mas não falha. Só que tarda ainda mais do que a dos Homens. E nesta, o Omnipotente, talvez por opção própria, prefere não se meter muito. Como "Filomena" não fez a "prova da celebração do contrato de mútuo", o Tribunal da Relação de Coimbra não obrigou "António" a devolver-lhe, pelo menos, os 24 mil. "É ao autor que compete a prova não só da entrega do dinheiro ou da coisa, como também da respetiva obrigação de restituição", concluíram os desembargadores no processo 1778/11.1TBVNO. Portanto, quando emprestar dinheiro a um amigo, pelo menos, veja se o rapaz assina qualquer papel. A não ser que seja uma daquelas almas cuja generosidade é ilimitada, sempre pronta a acorrer a qualquer pedido.

Quando mete família ao barulho, as coisas complicam-se. Foi isto mesmo o que se passou em 2008, quando a cunhada e o irmão pediram 50 mil euros a "Rosa" para fazer umas obras numa casa de Turismo de Habitação, em Paredes de Coura. A mulher lá lhes encaminhou o dinheiro mas, anos mais tarde, pediu-o de volta. Uma vez mais, levantou-se a questão: foi um empréstimo, doação ou liberalidade? "Rosa" garantiu que foi o primeiro e em primeira instância ganhou a acção. O irmão e a cunhada recorreram para o Tribunal da Relação de Guimarães (processo 29/13.9TBPC), pedindo a nulidade da sentença, porque no documento deu-se como provado que houve um "empréstimo".

Ora, como "empréstimo" é expressão de gente sem estudos, o advogado alegou que a ao "usar aquela expressão", o tribunal tinha misturado "aquilo que é um conceito jurídico ou um enunciado valorativo com aquilo que deveria ser um enunciado de factos" dados como provados. Quanto muito houve um "mútuo". É assim que se diz nos tribunais. Até podia ser assim, mas a escrita traiu o causídico, já que este no seu recurso recusou que os 50 mil fosse um empréstimo. "Os réus sabem perfeitamente o que é um empréstimo na linguagem corrente e vulgar", responderam os desembargadores de Guimarães, acrescentando que o irmão e a cunhada tinham negado ter alguma vez recebido aquela quantia em modalidade de empréstimo. Foi mais uma doação, alegaram.

Dando voltas e mais voltas aos textos jurídicos e análises dos factos e depoimentos de testemunhas, a Relação de Guimarães concluiu tratar-se de um empréstimo. Perdão, de um mútuo, porque o "termo emprestar é expressão comum e vulgar", afirmaram. O "mútuo é um conceito de direito", acrescentaram os juízes. Portanto, para evitar problemas chatices e ter tudo clarificadinho com os amigos, o melhor é deixar as coisas claras: "Mutuas aí 50 euros?", é um bom princípio, algo que terá escapado ao empresário Carlos Santos Silva, que se tivesse sido um dos reis de Portugal teria o cognome de "O Generoso".

Não há notícia de que o empresário José Guilherme tenha pedido de volta os 14 milhões dados a Ricardo Salgado, mas "Ofélia" tentou reaver os cinco mil que transferiu para "Carla", uma amiga, comprar o carro. Em tribunal, "Carla" demonstrou que a entrega decorreu na boa fé, sem qualquer interesse no ressarcimento, até porque "Ofélia" a acompanhou ao stand para escolher a viatura com o qual lhe iria dar as habituais boleias. Tratou-se, como referiu a Relação de Coimbra, de uma liberalidade. Das pequeninas.