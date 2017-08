Pub

Acílio Marques, presidente da Comissão de Melhoramentos da Aguda, fala sobre o combate autárquico em Figueiró dos Vinhos

Qual lhe parece que vai ser o desfecho deste combate eleitoral em Figueiró?

O importante é que mude. Figueiró dos Vinhos tem estado absolutamente estagnado, tem havido alguma miopia de gestão ao longo dos tempos, que me parece grave. E por isso este ato eleitoral é uma oportunidade para que o concelho se desenvolva e aproveite todas as potencialidades que tem. O que espero, de facto, é que haja uma nova dinâmica no concelho de Figueiró dos Vinhos. E que os novos candidatos, nomeadamente independentes, possam trazer essa dinâmica..

Em que áreas deverão os candidatos insistir?

Estando nós num concelho que é dos mais envelhecidos do distrito de Leiria e um dos mais empobrecidos do país, é fundamental que continue a desenvolver-se a área social. Atualmente é o que estou a fazer, numa IPSS, e cada vez mais me apercebo das necessidades. Era importantíssimo que tivéssemos um lar na freguesia da Aguda. É um equipamento social fundamental. Depois a área económica e também a turística são importantes. Somos um concelho com potencialidades turísticas muito altas e que deverão ser aproveitadas.

Em tempos teve uma participação política ativa e desta vez está afastado do processo eleitoral. A que ficou a dever-se essa decisão?

Porque ao longo do tempo fui-me apercebendo de que cada vez é mais difícil no nosso concelho desenvolver alguma ação política. Não há abertura por parte dos partidos a novos elementos, para pessoas que possam dar o seu contributo. Na maior parte das vezes as pessoas já estão elencadas politicamente e não há margem para outras. Por outro lado, fui deixando a política mais de lado para me dedicar à IPSS que dirijo e onde vou empregando as minhas energias.

E em que áreas incide?

A Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Aguda tem três valências fundamentais: apoio domiciliário a idosos, centro de dia e cantina social. Fazemos um trabalho muito diversificado.