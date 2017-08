Pub

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, parte sábado de manhã para Barcelona, para se encontrar com a família da portuguesa morta no ataque terrorista

O secretário de Estado vai encontrar-se com os familiares da vítima mortal, uma mulher de 74 anos, que residia na área da Grande Lisboa, manifestar a sua solidariedade e apoiar nas diligências a efetuar, segundo a mesma fonte.

José Luís Carneiro indicou hoje à agência Lusa, que os pais da jovem portuguesa dada como desaparecida em Barcelona, na quinta-feira, foram chamados pelas autoridades espanholas para verificarem a identidade de uma das vítimas no Instituto Forense.

"As autoridades espanholas acabam de chamar os pais da jovem que até agora não se tinha encontrado, para o Instituto Forense, no sentido de verificarem, se no conjunto das vítimas mortais, se encontra essa jovem", afirmou José Luís Carneiro.

O governante disse que as autoridades espanholas solicitaram a Portugal "o envio das respetivas impressões digitais, depois das diligências feitas, esta tarde, junto dos hospitais, onde não foi possível encontrar a jovem entre os feridos".

Segundo o secretário de Estado, "tudo leva a crer que a jovem esteja entre as vítimas mortais".

O governante afirmou que está confirmada uma morte, de uma mulher, de 74 anos, que residia na área da Grande Lisboa, avó da jovem ainda dada como desaparecida.