Os reis de Espanha enviaram esta quarta-feira, através do representante do embaixador, uma mensagem de pesar à família das duas vítimas portuguesas que morreram no atentado da semana passada em Barcelona.

"Sentimo-nos profundamente tristes pela morte de Maria de Lurdes e Maria no cruel e desprezível atentado de Barcelona. A sua memoria permanecerá sempre connosco e com todos os espanhóis como um valioso testemunho de paz, liberdade e convivência face à barbárie terrorista", refere a mensagem que foi levada pelo encarregado de negócios, que representa o embaixador de Espanha, às cerimonias fúnebres das duas vítimas portuguesas do ataque, que decorrem em Cascais.

Na mensagem assinada por Felipe VI e Letizia, os reis enviam o seu "apoio e carinho sinceros" à família "nestes duríssimos momentos", dizendo-se completamente unidos "à sua dor".

Desde 10:30, estão a decorrer no centro funerário de Cascais as exéquias das duas vítimas portuguesas do atentado, estando já presentes o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e da secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso.

Pelas 11:00 está prevista a chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

Os cadáveres das duas mulheres, que foram entregues no domingo à família, chegaram a Portugal na segunda-feira à tarde, num avião da Força Aérea Portuguesa disponibilizado pelo Governo.

Na semana passada, Espanha foi alvo de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Cambrils, na Catalunha, que fizeram 15 mortos e 135 feridos, com a utilização de viaturas que atropelaram pessoas indiscriminadamente.

A lista de vítimas mortais do ataque em Barcelona incluiu estas duas portuguesas, uma de 74 anos, residente em Lisboa, e a sua neta, de 20.

Em Barcelona, o ataque ocorreu na quinta-feira à tarde, dia 17, nas Ramblas, uma avenida muito frequentada por turistas.

Na madrugada de sexta-feira, dia 18, cinco homens num automóvel atropelaram um grupo de pessoas em Cambrils, uma estância balnear a cerca de 100 quilómetros de Barcelona, fazendo um morto e cinco feridos.

Os dois ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh).

No domingo, o Presidente da República e o primeiro-ministro deslocaram-se a Barcelona, a convite dos reis espanhóis, para assistir a uma missa pela paz e concórdia, celebrada na basílica da Sagrada Família.