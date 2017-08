Pub

Secretário de Estado das Comunidades está em Barcelona e reuniu-se com o conselheiro das relações exteriores do executivo catalão

O Governo português pediu hoje ajuda às autoridades catalãs para agilizar o processo que permita a transladação dos corpos das duas vítimas mortais portuguesas do atentado de quinta-feira, disse o secretário de Estado das Comunidades.

José Luís Carneiro falava hoje aos jornalistas na sede do governo da Catalunha, em Barcelona, após uma reunião com o conselheiro das relações exteriores do executivo catalão, Raul Romeva, durante o qual fez o pedido de ajuda.

O governante português confirmou também que "até agora, nas vítimas que estão feridas nos hospitais, (...) não há registo de qualquer português.