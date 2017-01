Pub

Haverá breves paragens diante do Palácio de Belém, Palácio de São Bento, Fundação Mário Soares e sede do Partido Socialista.

Uma Escolta de Honra da Guarda Nacional Republicana (GNR), constituída por 84 cavalos, vai acompanhar a urna com o corpo de Mário Soares que será segunda-feira transportada para o Mosteiro dos Jerónimos no armão da GNR.

Antes, de acordo com um comunicado desta força de segurança, o carro funerário, que na manhã de segunda-feira sairá da residência do ex-Presidente da República, será acompanhado por uma Escolta de Honra motorizada da GNR, constituída por 30 motos.

À chegada aos Paços do Concelho, prevista para as 11:20, a urna será retirada por militares da GNR que a transportarão para o armão, encarregado das Honras de Estado nestas cerimónias. Nesta altura, a família entregará as condecorações atribuídas a Mário Soares a militares da Guarda.

A urna será transportada no armão da GNR e acompanhada por uma Escolta de Honra a cavalo, constituída por 84 cavalos, até ao Mosteiro dos Jerónimos, estando prevista a chegada para as 13:00.

O comunicado indica ainda que uma Guarda de Honra da GNR, com Estandarte Nacional e Banda de Música, constituída por 131 militares, aguardará no exterior do Mosteiro dos Jerónimos pela chegada da urna.

A urna e as condecorações serão transportadas por militares da GNR, do armão para o interior do Mosteiro dos Jerónimos.

A Guarda adianta que, ao longo do percurso, estarão postadas Alas de Honra, constituídas por 23 militares da GNR.

Na terça-feira, a urna será acompanhada por uma Escolta de Honra a cavalo da GNR, constituída por 84 binómios, desde o Mosteiro dos Jerónimos, de onde sairá às 14:00, até ao Cemitério dos Prazeres.

A escolta deter-se-á, "por breves instantes", ao passar em frente ao Palácio Nacional de Belém, Palácio de São Bento, Fundação Mário Soares e sede do Partido Socialista.

À chegada ao Cemitério dos Prazeres, prevista para as 16:00, militares das Forças Armadas transportarão a urna para o interior do cemitério.