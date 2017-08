Pub

Os cadeirões ouviram conversas entre Erich Schroeder, o espião alemão, e Agostinho Lourenço, da PVDE. Tinha piada o embaixador português e o conselheiro da embaixada de França irem conspirar, sobre assuntos modernos e de Trump, para aquele hotel lisboeta

Lisboa, 14 de julho, 20.10. Estranhas palavras as do embaixador francês Jean-Michel Casa, que na festa do 14 de Julho proclamou Lisboa como a capital diplomática do mundo... Que quereria aquilo dizer? Aos dois amigos que tinham estado no palácio de Santos acontecia que um, o luso-francês, conhecia as razões do discurso e o outro, o português, queria conhecê-las. Combinaram ir falar para o bar Procópio. Mas, ao apanharem o táxi, Cristóvão Loison mudou os planos: "Hoje é sexta, aquilo está cheio. Deixa-me escolher um lugar tranquilo, vamos para a estação do Rossio."

Pedro Leite de Noronha recordou-se, quando se conheceram, há mais de 25 anos, de que estranhara o nome do outro: "Mas você é Cristóvão ou Christophe?" Era mesmo Cristóvão, como o batizara a mãe, portuguesa. Tão raro, um meio português não sublinhar o mais possível a sua legitimidade de estrangeiro... E ele ainda fizera questão de sublinhar: "Adolescente, voltava eu do liceu em França e nessa mesma noite fui a uma casa de fados, o Lisboa à Noite. Ao ouvir cantar o Manuel de Almeida, eu soube que também era português."

O nome Loison fora também debatido à mesa do Procópio, sob o olhar de Buda de Nuno Brederode dos Santos. "Você sabe o que o seu nome de família, Loison, significou em Portugal, não sabe?", perguntaram ao novato. Cristóvão respondera: "Sei, Loison foi o sacana do general das invasões napoleónicas que era maneta e sanguinário. Foi com ele que nasceu a frase ir para o Maneta..." O pai de Cristóvão, Lucien Loison, esteve em Portugal durante a guerra, como combatente clandestino da França Livre. Além de salvar os compatriotas de passagem, ele incentivou portugueses no combate ao nazismo. "Depois da passagem dele por cá, o meu pai achou que o nome da família ficou limpo", disse o luso-francês, naquela conversa antiga.

O táxi deixou Pedro e Cristóvão na estação do Rossio e eles entraram no vizinho Avenida Palace, um dos lugares míticos na II Guerra Mundial lisboeta. A cidade tinha sido o porto de abrigo onde os refugiados esperavam barco para a esperança. Antoine de Saint-Exupéry, que também por Lisboa passara a caminho da América, chamou-lhe "paraíso triste", no inferno que era toda a Europa. Mesmo para os que ficavam encalhados em Portugal, este foi uma bênção. E, no meio dessa bonança, fervilharam espiões dos dois lados. Os hotéis eram marcados pela escolha: ou pró-Aliados, ou pró-nazis.

Sob os vitrais do teto do lobby, a data da inauguração: "1892". No bar, poucas mesas, cadeirões de couro, apliques nas paredes espelhadas, balcão debruado a cobre. As gravuras com cachos de castas de uva que lá estavam ainda seriam sobreviventes da guerra que deu fama ao Avenida Palace? Leite de Noronha foi espreitá-las e suspeitou que sim. Castas Tempranillo, Riesling, Pinot Grigio... Nos anos 40, vinhos da Espanha de Franco, da Alemanha nazi, da Itália do Duce... O Avenida Palace foi o hotel dos espiões alemães. Aqueles cadeirões ouviram conversas entre Erich Schroeder, o patrão em Lisboa do SD, serviços de informações alemães, e Agostinho Lourenço, da PVDE, em vésperas de mudar de nome para PIDE. Por mais ousado que tivesse sido, o pai de Cristóvão nunca deve ter entrado ali.

O bar estava quase vazio, encomendaram dois James Martin's. Tinha piada o embaixador português e o conselheiro da embaixada de França irem conspirar para um hotel que já fora ninho de espiões alemães... "A História é um travesti tramado, sabes que o hotel Vitória era o mais perigoso dos hotéis, passava por pró-aliado e era controlado pelos fascistas?", disse Pedro Leite de Noronha. Às vezes ele gostava de cultivar a arte diplomática de não dizer nada, sobretudo falando. Concluiu: "E hoje é sede do PCP..."

Cristóvão olhava para o whisky que o barman pousara na mesa. E, sem tocar nele, disse: "Pedro, Donald Trump vai expulsar a ONU de Nova Iorque. Não sabemos quando, mas vai e em breve." O amigo, esse, levava o copo à boca. Continuou a fazê-lo e bebeu um gole. Depois, pousou o copo lentamente porque já sabia o que o amigo ia dizer. Uma hora antes, portanto, Jean-Michel Casa não estivera a fazer poesia sobre o Tejo... E Cristóvão, de facto, disse: "Acho que a candidatura de Lisboa a sede da ONU faz todo o sentido."

O embaixador português, que não estava tão reformado como isso, percebeu que Paris queria que o governo português soubesse que teria todo o apoio... caso fizesse o que o governo francês queria. "Como era aquela frase de Churchill?", tentou Noronha recordar-se. Entretanto, já estava a mandar um sms ao ministro Santos Silva. Estava a premir a tecla de envio quando se recordou da frase: "Diplomacia é mandarmos as pessoas para onde as queremos, mas de forma a elas perguntarem qual o melhor caminho." Pois.

