Lisboa, 14 de julho, 18.30. Pedro Leite de Noronha chegou adiantado à festa do Dia de França. Não queria ficar na interminável fila de espera dos convidados pontuais, no portão do palácio de Santos. Nada como ser diplomata para infringir algumas regras de etiqueta. O embaixador Jean-Michel Casa, em Lisboa só há meia dúzia de meses, preparava-se para a longa sessão de apertos de mão. Já conhecia o colega português e fez questão de o levar a um indivíduo de lacinho que dava ordens aos seguranças: "Deixo-o com o Cristóvão, sei que são amigos."

O embaixador português Pedro Leite de Noronha, reformado, e o luso-francês Cristóvão Loison, eterno conselheiro no palácio de Santos, foram para o jardim que seria invadido por uma multidão dali a pouco. Conheciam-se há muito e até partilhavam mesa no Procópio, famoso bar lisboeta. As capitais por onde Leite de Noronha ia servindo, a mando das Necessidades, tinham impedido durante muito tempo um mais assíduo contacto entre eles. Mas um dia, era embaixador em Roma, o português aposentou-se e voltou a ser lisboeta a tempo inteiro.

Reformado, Noronha que sempre escrevera em jornais, com a contenção imposta pelo cargo de embaixador no ativo, largou de vez as entrelinhas. O seu blogue tornou-se dos mais lidos, a recente passagem para o Twitter fora um sucesso e era presença constante nas televisões e jornais. Ser mordaz já lhe garantira um lugar cativo na mesa Dois do Procópio - embora só para audiências de cinco pessoas, que era quanto aguentavam os assentos aveludados à volta. Quando se tornou mais livre, transformou-se em guru nacional.

Leite de Noronha era de esquerda; Loison era um mistério. A amizade deles nascera talvez logo da primeira vez que o luso-francês foi ao Procópio, de porta vermelha, no Jardim das Amoreiras. Tocaram à campainha, o barman abrira e um desconhecido, com laço, foi para o balcão. Era quarta-feira, fim de tarde menos cheio, e alguém acenou ao desconhecido para ir sentar-se na Dois. Leite de Noronha e Nuno Brederode dos Santos, cronista no Expresso, andavam atrás de um nome sob a língua, que não surgia. Enfim, o Nuno encontrou: "Peyrefitte!" Suspirou a mesa inteira, já cansada da procura, quando se ouviu da boca do desconhecido: "Alain ou Roger?"

Qualquer dos dois que alimentavam a conversa conhecia a diferença entre o ministro gaullista e o escritor das escandaleiras sexuais, mas gostaram ambos do sentido de apresentação do recém-chegado. Este disse que se chamava Cristóvão Loison e trabalhava na embaixada francesa. Espião, pensaram alguns, mas isso já não tinha grande importância naqueles tempos, princípio dos anos 90, longe do Verão Quente.

Tanto tempo depois, naquele 14 de julho, Leite de de Noronha e Loison já se tratavam por tu. Aproveitavam o belo jardim com vista para o Tejo, a figueira-benjamim e os loendros rosa da varanda e as laranjeiras do terraço inferior - verdes incapazes de esconder o esplendor azul do rio, um mar, para o qual o palácio se virava. Já a embaixada se enchia...

As velhas amizades têm disso, Pedro adivinhou que o amigo não queria o costume, conversa deixando-se ir. Mas logo se esqueceu e sussurrou: "Je t'aime, moi non plus." O amigo virou-se com ar espantado, mas Pedro apontou com o queixo: a inglesa Jane Birkin, que viera a Lisboa cantar canções do francês Serge Gainsbourg com a orquestra da Gulbenkian, acabara de passar por eles no jardim!

Ela já não era a jovem ninfa que protagonizara, com Gainsbourg, a mais miada e sensual canção da geração deles. Mas, apesar de cheiinha e com o sorriso não tão malandro, ela não merecia ser comparada a simples crise internacional: "Faz-me lembrar o brexit, ela também rompeu com ele...", disse Cristóvão Loison. O embaixador português confirmou: o amigo tinha assunto grave para lhe falar. Em outras circunstâncias já ambos estariam a discutir se a letra de Je T'Aime, Moi Non Plus denunciava, ou não, a posição em que estava o casal Serge e Jane ao interpretar a canção.

Um coro atacou a Marselhesa, o hino português e o da Europa. Jean-Michel Casa, da parte alta dos jardins, iniciou o discurso com um pedido insólito: "Por favor, virem-me as costas." Os convidados obedeceram, ficaram a olhar o rio e ouviram o embaixador francês dizer: "Quero saudar o Tejo, de onde saíram as naus que tornaram o mundo redondo. O governo pacífico do nosso planeta bebeu neste rio. Vive Lisbonne!"

Pedro Leite de Noronha desconfiava quando um embaixador se punha a dizer coisas estranhas. No entanto, não resistiu a uma boutade: "Partiram daqui as naus... e os franceses, como de costume, ficaram a ver navios", disse para o amigo. Mas este não estava para aí virado: "Pedro, desta vez os franceses estão ao leme. Precisamos de falar." E combinaram ir ao Procópio.

