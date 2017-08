Pub

Hoje, rápido flashback para o dia, entre as dunas de uma vila decadente do canal da Mancha, em que Portugal foi escolhido para resolver mais um escândalo de Trump. Leiam como Gama, Fernão de Magalhães e Cabral foram convocados para salvar o mundo!

Le Touquet, França, 24 de junho, 10.15. Poucas semanas antes do que já foi narrado, o recém-eleito presidente Emmanuel Macron telefonou a marcar mesa, para dois, no Café des Sports, o seu restaurante favorito. Os Macron tinham casa numa rua que desaguava no mar, uma herança do pai de Brigitte - a Villa Monejan, três andares, uma daquelas vivendas da Picardia com telhados íngremes. Foi o maire de Le Touquet que casou Emmanuel e Brigitte, em 2007, quase dez anos depois de eles estarem a viver juntos.

Há cem anos, a esta praia do Norte, alguém lhe acrescentou ao nome a condição de praia de Paris, e lá ficou nas tabuletas: "Le Touquet-Paris-Plage". É estância estival de águas frias e dunas. Já teve casinos e hotéis de luxo - antes da Grande Depressão, o Royal Picardy, assim, com nome inglês, apresentava-se como "o mais belo hotel do mundo". Trazia a alta-burguesia da ilha em frente. Do farol de Le Touquet, nos dias claros, viam-se os penhascos brancos e ingleses de Dover, separados pelo canal da Mancha. Há 50 anos, a cidadezinha ainda atraía as digressões de Charles Trenet que ali cantava La Mer.

A família costumava juntar-se toda na Villa Monejan, Emmanuel e Brigitte, os três filhos dela e os sete netos. Os filhos dizem, talvez por pudor: "Emmanuel et maman..." Já os netos chamam ao marido da avó "Daddy", paizinho. Emmanuel, 39 anos, e Brigitte, 63, insistiam em viver com naturalidade a diferença de idades, afinal a mesma, 24 anos, que separava, sem espanto público, Donald e Melania Trump.

Para uma diferença assim, e com os géneros ao contrário, foi preciso aos Macron uma forte vontade de ambos, apesar de lhes não ser alheia a opinião pública. Num livro sobre o marido, Brigitte dissera ao autor, com humor e alguma coragem, que fora ela quem decidira o calendário de Macron: "É preciso que te candidates em 2017 porque em 2022 o teu problema será a minha cara." Um amor pode ser conduzido por capricho ou desejo, já uma carreira política tem de se obrigar a algumas entorses.

Por isso, no primeiro fim de semana livre desde as eleições vitoriosas, Macron quis refugiar-se sozinho (o que incluía Brigitte), na sua segunda casa. Os dois já tinham partido pedra durante a manhã, iriam fazê-lo durante o almoço no Café des Sports e no passeio pelas dunas. A revista L"Obs escrevera que Macron tinha "três maîtres à penser, o filósofo Paul Ricœur, Michel Rocard e Brigitte." Os dois primeiros inspiradores já estavam mortos e a última continuava saltitante à sua volta.

Ele já tivera dois encontros com Angela Merkel, em Berlim e em Bruxelas (este, no dia anterior). Ficou bem claro na cabeça dele que essa questão estava tratada, pelo menos até eventuais avarias: a Europa era prioritária e ambos serviriam como locomotiva, a França, no militar, a Alemanha, na economia. Havia um problema grande para resolver, o brexit, e Macron era adepto de não se aceitar que aquela tolice fosse dada como irremediável.

Aliás, aumentou a convicção, nessa tarde, durante o passeio nas dunas. Em 2003, elas tinham sido trilhadas também por Chirac e Tony Blair, na cimeira franco-inglesa que escolheu a pequenina Le Touquet para se reunir. Enfim, o brexit tinha de ser asfixiado antes de acontecer! Nessa semana, Macron gostou de ver a capa da revista The Economist, capitalista e de direita. "O salvador da Europa?", dizia o título, com ele caminhando sobre as águas e os sapatos de Theresa May boiando e o resto dela, submerso. Brexit, assunto a tratar, pois, mas mais tarde...

Macron também já se confrontara com Trump sobre o clima. Retocou-lhe o slogan patrioteiro ("Fazer a América grande de novo), num civilizado: "Make our planet great again." Trump tinha de ser posto na ordem, e não chegava um aperto de mão forte. Foi naquele dia, nas dunas de Le Touquet, que Macron começou a pensar na "operação ONU": tirar à América trumpiana, que não o merecia tirar, o símbolo de farol internacional. O francês queria fazer isso com técnica do jiu-jitsu: usando a força do adversário... "Trump vai julgar que expulsa a ONU, mas quem vai pagar isso é ele, e ainda não o sabe", concluiu Macron, com a sensação de já ter ouvido uma frase parecida.

Mas para onde levar a sede da ONU? Para a Europa, era claro - ela tinha de recuperar o papel de candeia universal. Mas para que país? Nesse passeio, em junho, foi Brigitte que teve a ideia de Portugal, o das férias deles, no fim do ano. "Magnífico!", arrematou Macron. Na periferia da Europa, o que era uma vantagem: o eixo Paris-Berlim não podia ser monopolista. E ambos tinham ficado maravilhados com aquele pequeno país, de onde, pelo Tejo, partiram as naus que fizeram o mundo juntar-se. Era merecido: afinal, foi Portugal, ao anunciar a Terra redonda, que tornou possível a ONU...

