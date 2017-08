Pub

Como um encantador de serpentes, Emmanuel Macron passeia Donald Trump por Paris. Ao saber, enfim, que neste mundo ingrato tem um amigo, o americano derrete-se: "Great!"... Entretanto, também houve conversas de homens no Palácio do Eliseu...

Paris, 13 de julho, 21.30.O casal Macron reparou logo num bom sinal nos Trump quando estes chegaram à Torre Eiffel, para o jantar a quatro: Melania vestia um top em branco-creme, a saia azul e o cinto vermelho, um bleu-blanc-rouge baralhado mas que não podia ser senão uma homenagem a França.

O presidente americano não tinha ficado insensível à forma magnífica com que fora acolhido ao longo desse dia. É certo que estranhou o primeiro lugar do encontro, o pátio do Palácio dos Inválidos com, num canto, uma tela de construção civil que mal escondia dois contentores com restos de obras. No meio do pátio, Macron apontou para o alto da fachada: uma estátua de Napoleão guerreiro, chapéu bicórnio, mão esquerda escondida no casaco e uma bola de canhão aos pés para lembrar que o pequeno cabo vinha da artilharia... Trump fez um trejeito, como que para dizer que já tinha visto carreiras mais fulgurantes.

Mas depois entraram no Dôme des Invalides e, sob o zimbório, recolheram-se frente ao túmulo de Napoleão I. Sarcófago de quartzito verde e peanha de granito vermelho, guardados ao fundo da cripta por outra estátua do imperador, mas desta vez do total agrado do americano: as folhas de louro, a coroa e o bastão imperiais, as vestes de césar romano debruadas a ouro... "Great!", comoveu-se Trump. "Ainda bem que gostou", respondeu-lhe Macron.

Depois, tinham ido para o Eliseu. No Salão Dourado, o americano descobriu que os cadeirões Luís qualquer coisa eram iguais aos que ele tinha no apartamento da Trump Tower. Procurou o olhar de Melania, para confirmar que ela também tinha dado conta. Ela dera, apesar de estar entretida à conversa com Brigitte. Trump aproveitou para puxar o colega para uma janela. O francês pensou: "É agora que ele me vai falar dos terrenos da ONU em Nova Iorque..." Mas Donald Trump tinha uma dúvida. Sussurrou ao dono da casa: "Foi aqui que aquele vosso presidente morreu durante um (*) com uma amante, não foi?" O (*) que Trump disse não foi exatamente "felácio".

Macron guardou a cara de mármore de quando era banqueiro e acenou confirmando. Adiantou: "Quer dizer, não foi bem aqui, mas no rés-do-chão, no Salão de Prata." Meticuloso, fez um enquadramento: "Um lugar histórico, o Salão de Prata. Foi onde Napoleão ditou a abdicação, em 1815, e aconteceu esse infeliz episódio do presidente Félix Faure com a mademoiselle Marguerite Japy."

Tentando mudar de tema, Macron também disse: "Os três cães de François Sarkozy vandalizaram um pouco os móveis desse salão..." Mas, vendo Trump desiludido pelo novo rumo da conversa, o presidente francês, bom dono de casa, dispôs-se a servir melhor o hóspede: "Sabe que a palavra que há pouco disse... (*), não foi?, em francês. diz-se pompe? Palavra também usada em pompes fúnebres, cerimónias fúnebres, o que levou Marguerite a ficar conhecida como la pompe funèbre..." Os dois chefes de Estado riram-se com discrição.

Tudo corria bem, e a roupa de Melania Trump à noite confirmou-o, quando os casais presidenciais se encontram na Torre Eiffel. No segundo andar da torre, no restaurante Jules Verne, com vista soberba para as luzes de Paris, o jantar fora preparado pelo próprio proprietário, o chef Alain Ducasse. Ia o repasto a meio quando Trump começou por dizer: "Emmanuel, sobre aquilo..." Mastigou melhor o filet de boeuf Rossini, sauce Périgueux, e concluiu: "Vou mesmo mandar a ONU sair de Nova Iorque!" Melania continuou a debicar, Brigitte suspendeu a taça que levava aos lábios e Emmanuel Macron sorriu para dentro como um jogador de xadrez que vê o adversário morder o isco.

Tudo corria como no dia anterior ele havia exposto na reunião com Cristóvão, o seu homem em Lisboa, e com Ismaël Emelien, o seu homem de ideias iconoclastas. Macron previra, então, que a América ia declarar non grata a presença das Nações Unidas em Nova Iorque... E eis que o presidente Trump lhe anunciava essa intenção antes de a sobremesa fraises des bois ser servida pelo chef Ducasse. Emmanuel Macron, que numa entrevista de campanha eleitoral ousara definir-se como "eu sou o senhor dos relógios", sentiu-se mais uma vez ungido pelo destino.

Maître des horloges, Macron já demonstrara sê-lo na política francesa. Candidatara-se sem partido, e fizera um em tempo impossível, meses: e ei-lo eleito no Eliseu e o seu partido com a maioria absoluta no Parlamento. Adiantava-se aos ponteiros! No dia anterior, mandara Ismaël preparar os argumentos que definiriam a política de França perante o escândalo diplomático que ele previra que Trump iria criar. E disse ao amigo Cristóvão Loison: "Prepara-te para informar o governo de Lisboa, como se fossem eles a decidir, de que tem todo o nosso apoio." Sim, porque o senhor dos relógios sabia que a sede da ONU iria para Lisboa...

