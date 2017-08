Pub

O presidente Macron anuncia ao seu estratego no Eliseu e ao seu homem de confiança em Lisboa que os franceses vão apostar forte em Portugal. E não, não é só virem para cá de férias. É voltar a fazer da capital portuguesa um porto de abrigo, como em 1940...

Paris, 12 de julho, 10:10. Chamado de urgência ao Eliseu, o diplomata Cristóvão Loison, da embaixada francesa em Lisboa, viu-se convidado pelo presidente Macron a explicar como eram os portugueses através de um simples episódio antigo. Pelos vistos, um jovem e importante conselheiro presidencial precisava de ser ilustrado para uma tarefa de que o visitante ignorava, até então, tudo. Cristóvão não se esquivou ao desafio e começou por lembrar ao petit comité reunido no Salon d'Angle - ele, o presidente e o tal conselheiro - que no princípio da II Guerra Mundial Lisboa era o último porto da esperança. "O meu pai", contou Cristóvão, "foi para a capital portuguesa com a missão secreta de passador". De pessoas e de informações.

Em 1941, Lucien Loison recebeu Josephine Baker, a cantora americana negra, chegada de Paris. Viera para atuar no Teatro Trindade com "danças de charme" e saiote indiscreto feito de falsas bananas. Na caixa de chapéus, ela trouxera mapas das tropas alemãs na França ocupada. No restaurante A Primavera do Jerónimo, no Bairro Alto, ainda está exposta uma foto da diva, rodeada de amigos, no jantar em que ela passou os documentos secretos a Loison. Ele também está na foto, mas só um ombro: "O meu pai apanhava uma caneta do chão quando o fotógrafo bateu a chapa", contou Cristóvão.

O jovem estratego Ismaël Emelien, impassível, esperava fogachos que lhe inspirassem a imaginação. Mas Cristóvão Loison, 64 anos - quatro décadas de carreira a torpedear o nuclear português para a Életricité de France não perder um cliente e autor de tanto relatório a explicar a Paris a relação de amor e ódio entre Lisboa e Luanda -, agora que podia juntar as duas paixões da sua vida, a França e os portugueses, queria degustar as palavras como quem come um queijo pont-l'évêque. Ou um Serpa curado. "O mais interessante que o meu pai fez como resistente anti-nazi foi entre pobres músicos populares", disse.

O Loison dos anos 40 fazia quadras, usando o noticiário da guerra. Gozava com os alemães, mas nunca aludia à política interna portuguesa. Depois, pedia a um jornalista amigo, do Diário de Notícia e pró-aliado, que traduzisse os versos para português, se possível brejeiro. Alegadas falhas sexuais de Hitler e o ar bovino do marechal Goering eram temas recorrentes. As quadras eram impressas clandestinamente na tipografia da Bertrand, algumas vezes com a pauta da música - modinhas adaptadas.

A distribuição era feita, contra toda a prudência, pelo próprio Lucien Loison, entre cegos, mendigos e músicos ambulantes, que as divulgavam nas festas, feiras e romarias, pelo país fora. O francês dedilhava o lamiré nos acordeões dos cegos, antes de os lançar nas tournées. No cumprimento da política neutral de Portugal, a polícia fingia perseguir os insultos aos alemães, mas a repressão não era forte, seja porque as canções nunca beliscavam Salazar, seja porque era impopular mandar calar um cego que canta.

Em todo o caso, a rede tinha dezenas de músicos ambulantes e nunca ninguém delatou "o francês" que andava a dar canções de borla e ainda pagava para elas serem cantadas. Em Lisboa e no Porto, Loison também construiu uma rede com garotos analfabetos, aos quais pagava para escreverem palavras de ordem pró-aliadas nas paredes. "Analfabetos a escrever?...", interrompeu o jovem conselheiro Ismaël Emelien que gostava de um fio condutor lógico. "As palavras de ordem eram uma só letra: o V, de vitória", explicou Cristóvão.

"Voilá!", disse Emmanuel Macron, epilogando para justificar a reunião. "O presidente Trump chega amanhã a Paris, como convidado de honra para o cortejo do 14 de Julho," disse. A notícia era conhecida, a relação com o que havia sido dito naquela gabinete é que não - mas Cristóvão não se fez espantado. E Macron prosseguiu: "Tenho razões para crer que Trump vai-me dizer que em breve, se não já esta semana, a América vai declarar que não quer a sede das Nações Unidas em Nova Iorque."

A decisão, segundo Macron, até podia era benigna: não era de grande ajuda à diplomacia que a organização da concórdia mundial estivesse sediada num país onde o líder achincalhava o vizinho México. Por outro lado, a ONU em Nova Iorque era há muito questão controversa. Os países estrangeiros queixavam-se da dificuldade em obter vistos americanos, do elevado custo de vida da cidade, da espionagem intensa do FBI... E a polícia local queixava-se da fuga à multa dos diplomatas. "Até já há cidades candidatas a nova capital da paz, mas basta citá-las para as afastar: São Petersburgo, Dubai, Jerusalém, Nairobi..."

E o Presidente Emmanuel Macron rematou: "Já perceberam porque vos quero falar de Lisboa..." O francês de todas as surpresas parecia querer fazer de Portugal um seu desígnio... Mais uma novidade vinda de Paris!

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão