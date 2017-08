Pub

O casal Macron esteve no fim do ano passado em Lisboa. De óculos escuros e incógnitos (exceto para a revista Paris Match), eram acompanhados por um velho amigo lisboeta. No mês passado, Cristóvão Loison foi chamado ao Palácio do Eliseu. Com urgência...

Paris, 12 de julho, 09.50 Cristóvão Loison foi conduzido a uma sala secundária do Palácio do Eliseu, o Salon d"Angle, mas não lhe escapou a admiração do funcionário que o deixou lá. As individualidades são recebidas pelo presidente Emmanuel Macron no Salão Dourado, o seu gabinete de trabalho, ou no Salão Verde, mas raros são os que têm acesso à pequena sala, também do primeiro andar, num ângulo com luminosa janela para o pátio principal. O Eliseu isola, todos os presidentes acabam por sabê-lo, mas Macron insistiu em ter mais um canto seu, neutro e sem pompa.

No dia anterior, Cristóvão Loison, o mais antigo diplomata da Embaixada de França em Lisboa, fora chamado a Paris. Não informou ninguém da viagem, estava dentro das suas regalias, depois de 40 anos de casa e de 15 embaixadores a passar por lá. Oficialmente, teve sempre daquelas funções - adido ou conselheiro - que na diplomacia podem esconder atividades menos confessáveis. A ele, os sucessivos superiores só lhe pediam para serem bem informados sobre os portugueses e Portugal. E isso ele fazia-o como ninguém.

Sempre suspeitou dever ao seu pai o emprego e até a permissão para a bizarria de nunca ter querido mudar de posto. O pai, Lucien Loison, chegara a Lisboa nos finais de 1940. Os maquisards do Sul de França, encarregaram-no de abrir as pistas através dos Pirenéus e Espanha, para os fugitivos do avanço nazi, patriotas desejosos de juntar-se às forças de De Gaulle e sobreviventes dos aviões da RAF inglesa abatidos em território ocupado. Na foz desse combate, ele montou uma das melhores engrenagens que fizeram de Lisboa porto de abrigo.

O pai Loison trabalhara para uma editora, a Bertrand, pusera um eterno laço ao pescoço como um bom espião que chama as atenções sobre si para melhor as desviar. No fim da guerra, sem que a polícia secreta portuguesa, a PVDE, suspeitasse uma só vez dele, Lucien Loison encaminhara centenas de pessoas para a esperança. A França deu-lhe a Legião de Honra e o rei Jorge VI fê-lo cavaleiro da Ordem do Império Britânico.

Ao pai, que se casara com uma portuguesa, Cristóvão talvez devesse o seu primeiro e único posto de diplomata, no Palácio de Santos, em Lisboa. Mas enquanto esperava naquele gabinete de mobiliário sóbrio do parisiense Eliseu, suspeitou que o acaso de uma amizade de adolescência iria dar, no fim da sua carreira, um protagonismo que ele não procurara. Mas que o deixava curioso.

O presidente apareceu, acompanhado por um jovem sem gravata. "Eu nunca tinha antes abraçado um presidente, Emmanuel", riu-se o visitante. "Obrigado por teres vindo, Cristóvão." Separava-os um quarto de século, mas eram amigos próximos, via-se. Anos antes, quando Brigitte os apresentara - Emmanuel, que ainda não era seu marido, e o antigo colega dela do liceu de Amiens -, Cristóvão sentara-se ao piano e cantara: Love Me, Please Love Me, de Michel Polnareff. O cantor francês era mais do tempo de Brigitte e de Cristóvão - o disco saíra em 1967, andavam os dois no liceu - do que de Macron, que nasceria só dez anos depois, mas este percebeu que Brigitte contara ao amigo que aquela era a canção do secreto amor deles... O à-vontade do luso-francês em brincar com o que então era ainda um drama escondido conquistou o futuro presidente.

Em meados da década de 1960, ido do Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, Cristóvão foi acabar o liceu à cidade do pai, Amiens, a norte de Paris. Brigitte Trogneux foi a mais próxima amiga dele, juntava-os o gosto pela literatura, e a amizade era adoçada pelos macarons da pastelaria Trogneux, da família dela. Depois, a universidade separara-os e ele regressou a Lisboa. Um dia, há 20 anos, cruzaram-se em Paris e ela contou-lhe a história da canção do Polnareff. João Paulo quis conhecer o jovem por quem a sua velha amiga se apaixonara. Os antigos colegas nunca mais perderam o contacto.

No fim do ano anterior, depois do Natal, o casal Macron, já ele era candidato presidencial, veio a Lisboa. Cristóvão Loison andou com os amigos, até no elétrico 28 para os Prazeres. Há décadas que Cristóvão usava papillon, um laço como o do pai, e sempre, como ele, foi um mestre em mostrar-se sem nunca aparecer - nenhuma foto da revista Paris Match sobre os Macron em Lisboa os apanhou com o amigo.

No Salon d'Angle, Macron apresentou: "Ismaël Emelien é o meu conselheiro especial para ideias geniais", disse apontando o jovem que entrara no gabinete com ele. Pôs uma mão no ombro do amigo: "Cristóvão é filho de um herói francês. E tem um história fantástica sobre portugueses que eu gostaria, Ismaël, que conhecesse." E Cristóvão Loison, diplomata francês há 40 anos, apanhou-se, na primeira vez que entrou no Palácio do Eliseu, a contar uma história de romarias em Portugal.

