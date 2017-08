Pub

José Rodrigues dos Santos perguntou: "Quer dizer, então, que Boris Johnson vai disputar a liderança do partido à primeira-ministra Theresa May?" O embaixador Pedro Leite de Noronha disse: "Provavelmente vai, mas isso é tão pouco, vale só como caricatura"

Lisboa, 28 de agosto, 04.05 No dia anterior, uma hipótese pusera as mais importantes autoridades em alvoroço: Portugal ia trazer o Reino Unido de volta à Europa! Porém, a reação portuguesa era mais interessante do que os factos que a motivaram. Estes repousavam numa vaga análise de jornal e na convicção de Lisboa de que fora Francisco Louçã a influenciar Jeremy Corbyn para que o Partido Trabalhista combatesse o brexit.

Ora, o referido jornal, The Daily Telegraph, fazia política: adepto do brexit, tentava assustar os trabalhistas a não irem em sentido contrário. E Louçã também fazia política: ele ouvira o convite do Presidente Marcelo sobre Corbyn mas não se comprometera em dar seguimento. Talvez o bloquista tivesse ido a Londres, talvez não. Aliás, os trotskistas tinham os canais internacionais bem oleados, Louçã não precisava de ir em pessoa a Londres para influenciar.

A euforia portuguesa da véspera parecera um tomar a nuvem por Juno. Suposição bem adequada! Juno era a mulher de Júpiter, este era o deus de quem o presidente francês se reclamava... E, naquele verão, a política externa portuguesa andava muito sugestionada pelo casal Emmanuel e Brigitte Macron.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mas se os líderes portugueses exageraram com o que poderia não ter passado de uma ilusão, calcule-se o frémito que possuiu três palácios lisboetas, Belém, São Bento e Necessidades, quando Boris Johnson, o arauto do brexit e ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciou ter mudado de opinião. Dessa vez não era interpretação jornalística, era o próprio a proclamá-lo: "O melhor brexit é o não brexit!"

Passava pouco das quatro da manhã quando o telemóvel de António Costa soou. Ainda de olhos fechados, ele sabia de quem era o sms: "Só pode..." Leu: "Ganhámos!" Costa disse à mulher: "Fernanda, então o Marcelo é do Braga ou é do Porto?" Horas antes o FCP ganhara em Braga. A mulher nem respondeu, virou-se. Mas logo soou outro sms. Afinal, o assunto não era de futebóis, era coisa da grandeza do golo do Éder: Boris aceitara a mão que Portugal lhe estendera para voltar à Europa. "Veja o online do Telegraph", disse Marcelo, no quinto e último sms da madrugada.

Boris Johnson era colunista do Telegraph, embora menos assíduo depois de ter ido para ministro. E foi esse jornal - dos que mais combatera a favor do brexit - o escolhido pelo político dos textos de enxofre e de talento. Como era costume, o Telegraph apresentou o colunista assim: "Boris Johnson, um dos políticos mais conhecidos da Grã-Bretanha, aborda, com a sua prosa indomável, as vicissitudes da vida." Pois, naquele dia, era de escacha-pessegueiro e contra a causa de ambos, do jornal e dele próprio.

Boris Johnson começou por dizer que acabara de ver Dunkirk, de Christopher Nolan. O filme era sobre um momento crucial do começo da II Guerra Mundial, quando 400 mil soldados britânicos foram encurralados nas praias da cidade de Dunquerque, no Norte de França, ao fugir do avanço nazi. Por todos os meios, veleiros, balsas, iates, traineiras, conseguiram atra-vessar a Mancha... Poderia ser, afinal, a imagem do que foi uma das palavras de ordem dos fantasistas do pró-brexit: "We want our country back", queremos o nosso país de volta...

"Foi aí que eu tive uma epifania...", escreveu Boris Johnson. Nesse dia, quando Paulo Portas leu o artigo, comovido com o seu papel naquela história, pôs o melhor dos seus sorrisos cínicos e disse para o seu interlocutor preferido: "O Boris agora chama epifania a um pastel de nata." Sabia tão bem estar em casa sozinho e usufruir glórias daquelas... Depois, o ministro Johnson precisou a revelação que tivera: Dunquerque teria sido uma fuga, uma derrota, se os soldados, regressados a casa, se tivessem acantonado nela. "Não, Dunquerque foi uma vitória porque o Reino Unido voltou para a sua Europa e libertou-a." E o polemista rematou: "A hora não é de brexit, é de reconstruir a Europa de que fazemos parte."

O embaixador reformado Pedro Leite de Noronha foi nessa noite ao telejornal da RTP1 a convite de José Rodrigues dos Santos. O jornalista começou por enquadrar o acontecimento do dia: "Boris Johnson fez um artigo intitulado "O Melhor Brexit É o Não Brexit!", não é isto uma contradição?" Noronha disse: "Não, é só um título para chamar a atenção, ao contrariar a famosa frase de Theresa May: brexit significa brexit." O jornalista: "Quer dizer, então, que Boris Johnson vai disputar a liderança do partido à primeira-ministra Theresa May?" Noronha: "Provavelmente vai, mas isso é tão pouco, vale só como caricatura."

Fez-se um longo silêncio de três segundos. Ao fim dele, o embaixador reformado, mas pouco, Pedro Leite de Noronha disse à câmara: "Meus senhores, o que o dia de hoje significa é que acabou um absurdo. E isso é enorme." Passou-se aos incêndios.

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão