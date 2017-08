Pub

Louçã já se perguntava o que fazia ali. Marcelo disse-lho: "Quem havia de dizer, o Corbyn a defender o brexit? Regressamos aos tempos do Estaline a defender o nacionalismo estreito contra os internacionalistas... A falta que nos faz um Leon Trótski!"

Lisboa, 25 de agosto, 17.00 Para arregimentar portugueses contra o brexit, a António Costa tinha calhado a parte fácil. Convencer Paulo Portas foi como catequizar um monge, já ia longe o tempo em que o diretor de O Independente era um eurocético. Portas partiu para Londres com a adrenalina de quem retorna à política e logo entra pelo Foreign Office adentro. E saiu de lá ainda mais soberbo. O ministro Boris Johnson rendera-se aos argumentos do amigo.

De regresso das ilhas separatistas, Paulo "Magriço" Portas fez o balanço a Costa. Despiu-se de ministro dos Negócios Estrangeiros, que já fora, fez de ministro da Defesa, que também foi: "António, desde ontem a Europa dobrou o número dos seus submarinos nucleares!"

À palavra "submarino", Costa alçou as sobrancelhas, que é a sua forma preferida de manifestar ironia. Portas tomou aquilo por pergunta e explicou: "Com o brexit, a Europa passou a ter só dez submarinos nucleares, todos franceses, mas depois da minha conversa com o Boris voltamos a ter outra vez os dez britânicos!" E recitou: "O Vanguard, o Victorius, o Vigilant, o..." Costa fez um sinal com a mão a confessar-se convencido.

Portas não disse que tamanha conquista se deveu a singelos exemplos, um pastel de Belém, uma exata citação de Shakespeare... Guardou-os para si porque os bons pequenos pormenores é que fazem as boas autobiografias. Para ficarem lembrados, os grandes políticos, como Churchill e Disraeli, tiveram de ser tão bons na pena como na ação.

"Augusto, o primeiro enviado correu bem", telefonou Costa. O ministro Santos Silva assustou-se ao ouvir que o resultado de Londres metia submarinos: "Não vamos ter de comprar submarinos ingleses, pois não?!" O primeiro-ministro tranquilizou-o, era só uma imagem naval para dizer que o brexit levara um tiro e podia ir ao fundo.

Foi a vez de o ministro dar uma novidade: "A esta hora o Marcelo está a convencer o Louçã." Logo na primeira reunião da task force antibrexit, Santos Silva sugerira que Portas fosse convidado por Costa, e Louçã por Marcelo. O desígnio nacional ficaria sublinhado pela intervenção do Presidente e do chefe do governo; juntar-lhes personalidades da oposição alargaria a manobra.

Que entrasse pelo Pátio das Damas, era mais discreto, pedira o Presidente. Conduziram Francisco Louçã ao gabinete, Marcelo veio de mão estendida. Não o levou para os tão fotografados sofás com a mesinha de querubins de permeio, foram para o outro lado da sala. Nos sofás já ele tinha sido recebido por outros presidentes, quando foi líder partidário. Mas naquela mesa só com duas cadeiras, não. Todas as quintas-feiras o Presidente e o primeiro-ministro discutiam ali o país.

Marcelo leu-lhe os pensamentos: "Queria falar-lhe, Francisco, de um pouco mais que da política caseira..." Sentaram-se frente a frente, a mesa era de pé-de-galo. Marcelo atacou por onde a visita não esperava, se é que nele se podia não esperar surpresa: "Você é francófono e leu o Baudrillard, claro. Conhece a definição que ele deu de si próprio: patafísico aos 20 anos, situacionista aos 30, utopista aos 40...?" Francisco Louçã pôs-se na defensiva, esboçou só um sorriso. E Marcelo disse-lhe: "Você aos 15 anos já era trotskista, ainda é?"

A primeira coisa que Louçã pensou foi que Marcelo Rebelo de Sousa era muito menos irreverente do que se dizia. Aquela pergunta ele teria a delicadeza de nunca lha fazer no Conselho de Estado... Louçã desviou-se: "O Moulodji tem uma canção, Ateu Graças a Deus, que também fala desses percursos saltitantes..." Marcelo parecia já se ter esquecido da pergunta que fizera. "É mesmo da patafísica do Baudrillard que lhe queria falar."

A patafísica já tinha mais de um século, fora inventada por um humorista francês, Alfred Jarry, com soluções como acabar com as cidades levando-as para o campo. Os filósofos deram-lhe atenção quando o absurdo irrompeu no dia-a-dia: "O Baudrillard disse que foi patafísico aos 20 anos", repetiu Marcelo, "mas isso deve ser como o trotskismo, é-se por toda a vida, não acha?"

O facto é que o mundo moderno - o Baudrillard chamava-lhe pós-moderno - tinha mergulhado de vez no absurdo: "Se não tivesse morrido ele havia de explicar bem o Trump: eu não vos dizia?!" Louçã perguntava-se o que fazia ali. "Quem havia de dizer que a sede da ONU vinha para Lisboa? E, no entanto, os factos estão aí...", continuou Marcelo.

E de seguida: "Quem havia de dizer, um homem da esquerda moderna como o líder trabalhista, o Corbyn, a defender o brexit? Regressamos aos tempos do Estaline a defender o nacionalismo estreito contra os internacionalistas... A falta que nos faz um Leon Trótski!" Louçã como que teve uma visão, a mesa de pé-de-galo trouxera o espectro de Corbyn. "Você não quer dar-lhe uma palavrinha?", sugeriu o Presidente.

