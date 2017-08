Pub

"Como os Magriços!" Cristóvão confundiu-se: "Pá, o Eusébio e o Coluna já morreram." O embaixador explicou-se: "Não futebolistas, mas como os lendários cavaleiros andantes, olha, do tempo do tratado que tanto impressionou Churchill"

Lisboa, 21 de agosto, 14.00. A cidade estava de ananases, diria Eça. O embaixador reformado Pedro Leite de Noronha tinha saído de Lisboa quando o amigo Cristóvão Loison lhe pediu encontro urgente. "Há vida para lá da geopolítica", disse Noronha, fingindo fastio por interferir nas decisões dos grandes líderes mundiais. O outro insistiu, que viesse com chapéu, pois teriam de falar ao ar livre: "Tu sabes, é mais seguro..." Cristóvão iria passar a vida toda com o fantasma do pai às costas, um herói do mundo livre.

Um banco de pedra, oliveiras retorcidas, relvado ralo e a Torre de Belém com os pés no rio. Noronha apostava que ia encontrar o amigo, um alumbrado por Portugal antigo, virado para o monumento. O Sol estava no pino. Os vizinhos mais próximos, a cem metros do banco, faziam fila para entrar na torre. Porém, Cristóvão acolheu-o com a voz baixa de todos os segredos. "Não podemos ir para o café? Eu prometo falar baixo...", ainda tentou o embaixador. O outro negou, sem explicações, como não tem de as dar quem teve um pai que passou a II Guerra Mundial a conspirar sem que pides e espiões alemães suspeitassem dele.

Cristóvão Loison teve o cuidado de pôr a mão a esconder a boca, como José Mourinho fazia nos estádios quando pedia ao treinador de guarda-redes que lhe passasse a água. "Lá estive, com o homem", disse o luso-francês. Adiantou que "o homem" estava entusiasmado com o apoio que Portugal podia dar mais uma vez. "E estava lá também um inglês, que tu conheces bem... Ele garante que aquilo na Grã-Bretanha está por um fio."

Quem passasse ficaria incomodado só de ver os dois maduros sentados na torreira. Apesar de ambos terem chapéu, não se livraram do comentário de um turista português, na fila do pontão para a torre: "Se dá o badagaio a um, lá vem a ambulância paga pelos meus impostos!", disse à mulher e à ganapada, todos com sobrepeso que seria pago pela sociedade. Estava longe, não se ouviu do banco, e foi pena porque o deslumbramento de Cristóvão pela grandeza de Portugal precisava de ser temperado por outras realidades lusas.

Continuou-se o relatório. O britânico já trabalhava há uns tempos com "o homem" sobre como dar a volta ao prego ao brexit. A tese dele era que mesmo os políticos do Reino Unido que negociavam a saída estavam mortinhos por um segundo referendo. Não queriam era perder a cara ao tomar a iniciativa... Se eles se encontrarem com as pessoas indicadas para os chamar à razão - continuou Cristóvão Loison -, podia inverter o brexit. "E para isso estaríamos cá nós...", concluiu Cristóvão, mais português do que nunca.

"Viste a Fortune? Nesta semana elegeu Macron a personalidade com menos de 40 anos mais poderosa do mundo" - como mudou de assunto, o relatório feito no banco do jardim da Torre de Belém permitiu-se dar nomes. "Em segundo lugar ficou o Zuckerberg." O patrão do Facebook andava a visitar todos os estados americanos e havia quem dissesse que ele se preparava para ser candidato nas próximas presidenciais... Logo a seguir a conversa voltou a não ter nomes porque era explícita sobre a conjura: "É por isso que o homem quer a Europa forte, unida e centro do mundo outra vez. Como, sem a Inglaterra?!"

E os dois passaram, então, à participação portuguesa na história. Depois do sucesso da sede da ONU, o take 2 seria o brexit: "Convenci-os com aquela cena do Marcelo e do Costa, no café nas Ramblas, a falar espanhol e catalão. Eles perceberam logo..." Ver sinais evidentes antes de outros se darem conta era a vantagem de Cristóvão Loison e de Noronha, daí a sua utilidade nas circunstâncias extraordinárias daquele verão de 2017.

Cristóvão sublinhara, no essencial, o significado do episódio de Marcelo e Costa nas Ramblas - outros comentadores nem se referiram à vontade de os líderes portugueses falarem em público nas duas línguas oficiais da Catalunha. Dias depois, por ironia à hora que os dois amigos torravam ao sol, um jornalista abandonava uma conferência de imprensa em Barcelona porque não se falava só numa língua. E da mesa respondeu-lhe o chefe da polícia, de Los Mossos d'Esquadra: "Bueno, pues molt bé, pues adiós." Misturando castelhano (bueno, pues, adiós) com catalão (molt bé), com uma brandura toda lusitana.

"Pedro, o assessor do homem, o tal das ideias malucas no Eliseu, acha que Portugal devia mandar gente à Inglaterra tentar convencer amigos..." Noronha apanhou logo a ideia: "Como os Magriços!" Cristóvão confundiu-se: "Pá, o Eusébio e o Coluna já morreram." O embaixador explicou-se: "Não futebolistas, mas como os lendários cavaleiros andantes, olha, do tempo do tratado que tanto impressionou Churchill..."

E os dois, de tão entusiasmados, já nem se preocuparam de tapar a boca com a mão, puseram-se a fazer uma lista: o Portas para o Boris Johnson, o Louçã para o Corbyn...

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão