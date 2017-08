Pub

Sentados nas Ramblas, Marcelo disse ao empregado: "Yo quiero un café, por favor." E Costa disse: "Em pot donar un cafè, si us plau?" E quando as bicas vieram, os dois mudaram de língua. Marcelo disse: "Moltes gràcies." E Costa: "Muchas gracias."

Marselha, 19 de agosto, 12.00. Alastair Campbell, o génio da comunicação, acabara de preencher a sua função. O pequeno grupo reunido pelo presidente Emmanuel Macron, no intervalo das suas férias em Marselha, ficara a saber pelo britânico que o brexit não era irreversível. "O povo, alguns passos à frente dos seus líderes, já mudou de opinião", garantira Campbell.

Os britânicos aprovaram a saída da União Europeia pelo acenar de cenouras falsas. Uma delas dizia que o Reino Unido pouparia milhões de libras semanais em quotizações europeias, o que, prometeu-se, iria ser destinado ao sistema de saúde britânico. Houve anúncios nos autocarros londrinos a dizê-lo. A seguir ao referendo, o conservador Boris Johnson e o líder do UKIP, Nigel Farage, os mais populares defensores do brexit, confessaram que o anúncio era falso.

Com a mesma desfaçatez, Boris e Farage, brexit conseguido, recusaram-se a liderar os respetivos partidos. O UKIP desapareceu, como os garotos se escondem depois de terem partido o candelabro da sala, e o Partido Conservador caiu nas mãos da inepta Theresa May. O governo britânico tinha um comportamento errático nas negociações, notava-se que se dera conta da alhada em que se metera. "A UE devia ser bíblica, não fechar a porta ao regresso do Reino Unido pródigo que desperdiçou tempo e discussões", disse Campbell. Prolongar as negociações talvez levasse os líderes a ver o que a opinião popular já via.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ismaël Emelien, o das ideias brilhantes, não encontrou na exposição de Alastair Campbell muita matéria para lhe espicaçar centelhas. Confiar no bom senso dos políticos só porque o povo já lá chegara parecia-lhe ingénuo. Mas Ismaël sabia que o seu patrão gostava de reuniões com dissenso. Palavra rara, esmagada pela moda do seu contrário, o consenso.

Óculos de massa, barba de cinco dias e uma jornada roubada aos seus poucos dias de férias, Ismaël confiava agora no enviado de Lisboa. Já o tinha conhecido no mês anterior, no Eliseu. Nessa altura, o especialista de portugueses tinha abusado de pinceladas impressionistas e aquilo foi bom.

Para o problema de então, soube-se por Cristóvão Loison que Portugal faria bem o seu papel, secundário mas essencial. Se a manobra projetada para levar Trump a invadir a sede da ONU em Manhattan surtisse efeito, era importante que as Nações Unidas não dormissem na rua. Era necessário, de imediato, um senhorio credível. E Portugal cumpriu.

A inversão do brexit era um problema de menor escândalo internacional, mas pedia aos portugueses intervenção mais proativa. O apelo da embaixadora britânica em Lisboa indiciava a posição privilegiada de Portugal. Mas seria este capaz de tirar partido dessa vantagem? Alastair Campbell, que conhecia bem a história de Portugal e bem demais um episódio recente dela - era amigo do infeliz casal McCann, os pais de Maddie -, foi cínico: "Logo que não seja a polícia portuguesa a tratar do assunto..."

Enquanto o escocês narrava o drama das suas ilhas, Cristóvão foi até ao gradeamento do terraço, fascinado com o bocado de rocha e o velho forte, junto à costa - a ilha do Castelo de If. Ouviu de Macron: "C'est ton tour, Cristovam..." Voltou-se e disse: "Recebi há pouco uma informação de Barcelona..." Dias antes tinha havido mortos nas Ramblas, e os outros supuseram mais um atentado. Mas não, era sobre dois pedidos de bica.

O diplomata francês com vida inteira passada em Lisboa acabara de saber que o Presidente Marcelo e o primeiro-ministro Costa tinham ido a Barcelona em homenagem às vítimas. Assistiram à missa na Basílica da Sagrada Família e foram tomar um café às Ramblas, um pequenino ato simbólico sobre o viver normal, até que a União Europeia encontre outra forma menos simbólica de reagir ao terrorismo islâmico. Mas, além dessa questão maior europeia, a Espanha atravessava uma crise interna: a região da Catalunha ia fazer, à revelia de Madrid, um referendo sobre a independência. E essa crise intrometeu-se, como era de esperar, na questão maior.

Contra o terrorismo, os independentistas lançaram a palavra de ordem "no tinc por!", que só eles entenderam. Se a tivessem dito na segunda língua mais falada do mundo, e que todos os catalães falam, teria maior efeito. Contra o terrorismo, Marcelo e Costa não tinham, na verdade, solução. Mas para aquela guerra do alecrim e da manjerona tinham. Sentados nas Ramblas, com câmaras e microfones à volta, Marcelo disse ao empregado: "Yo quiero un café, por favor." E Costa disse: "Em pot donar un cafè, si us plau?" E quando as bicas vieram, os dois mudaram de língua. Marcelo disse: "Moltes gràcies." E Costa: "Muchas gracias."

Cristóvão concluiu: "Se os ingleses precisarem de alguém para os desbloquear, nada como os portugueses, eles adoram conciliar." Ismaël Emelien estava a tirar notas desenfreadamente.

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão