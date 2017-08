Pub

Na política estrangeira, para a qual tinha também ambição, o presidente francês era prudente. Se ele soubesse mais de Portugal poderia dizer-se de Macron que adotara a frase de D. João II: "Há tempo de coruja e tempo de falcão", a sábia e o caçador

Marselha, 18 de agosto, 11.30 O avião da TAP aterrou em Marselha ainda a tempo de se poder almoçar uma bouillabaisse. Foi essa a brincalhona condição de Cristóvão Loison à sua amiga Brigitte para ir passar três dias a Marselha com os Macron. Um motorista com óculos escuros esperava-o. Iam na Corniche, a estrada ladeando o Mediterrâneo, e recordou-se da última vez que estivera na cidade. Viera com o Benfica, era sócio, para um jogo da Champions. No de volta, na Luz, ao lado do seu embaixador, não teve coragem de celebrar um crime: o golo com a mão do benfiquista Vata.

O carro subiu uma colina, ao longe, outra, com a Basílica de Notre-Dame de la Garde sobre o velho porto, que ele não conseguia ver. Entraram num parque e Brigitte esperava-o à porta duma villa como ele as sonhava na Côte d"Azur. Mas estavam na popular Marselha, não nas snobs Nice ou Cannes. Cristóvão adivinhava que Emmanuel Macron fazia por parecer menos soberbo, atento aos avisos de queda nas sondagens.

Estavam Brigitte e Cristóvão ainda abraçados como dois velhos companheiros de liceu que eram, quando chegou um pelotão de jovens suados, de calções e sapatilhas. Cinco seguranças e o presidente Macron, este com a barba por fazer e a camisola azul e branca do Olympique de Marselha. "Ele está mesmo preocupado com as sondagens", pensou o luso-francês.

A camisola não mentia, Macron era adepto do Marselha, mas daí a usá-la... Cristóvão, depois de um abraço, fez o amigo virar-se e leu nas costas: "10 - Totti". Julgava ir ver o nome de alguma das vedetas do clube, Evra, Payet, ou o próprio nome, "Macron", como é costume oferecer às personalidades. Ele sabia também que o presidente era fã do italiano Totti, um futebolista que só jogou no clube de sempre, o Roma. Admirou o panache do amigo: mesmo quando fazia concessões fazia-o com brio. "Je t'aime bien, Manu", disse, voltando a abraçar o presidente. Este avisou: "Não julgues que vens de férias, vamos trabalhar depois da bouillabaisse."

Na campanha eleitoral, Emmanuel Macron apresentara-se de forma que roçava a presunção: dissera que a sua presidência seria "jupiteriana". Vestir a toga do maior dos deuses romanos antes de ter fulminado os adversários pareceu uma bazófia própria de um miúdo de 39 anos que antes nunca tinha ido a votos para nada. Mas o facto é que ganhou as presidenciais e as legislativas.

As duas estrondosas vitórias transformaram-no em imparável lançador de raios jupiterianos (os cartoonistas desenhavam-no assim) - mas só na política caseira. Na estrangeira, para a qual tinha igual ambição, foi mais prudente. Se ele soubesse mais de Portugal poderia dizer-se de Macron que adotara a frase de D. João II: "Há tempo de coruja e tempo de falcão", a sábia e o caçador.

À falta dessa ciência sobre o maior dos reis portugueses, Macron teve de se socorrer de um pensador florentino, com menos obra feita, mas mais célebre. Também Maquiavel, em O Príncipe, falou da coruja e do falcão, como o seu contemporâneo monarca português, mas chamando-lhes raposa e leão. Uma, a raposa que sabia livrar-se das armadilhas, mas não dos lobos; outro, o leão que era todo o contrário. Juntando os dois, encontrava-se o príncipe perfeito - por acaso, o cognome de D. João II.

O Júpiter francês decidira ser leão (ou falcão) em casa; e raposa (coruja) na política internacional. Por isso, apesar de ter dado um forte aperto de mão a Donald Trump, da primeira vez que se viram, urdiu o plano da sede da ONU com o maquiavelismo dos Bórgia. Com Trump, Putin e Merkel, Macron seria raposa. E até com o seu próximo objetivo, a corça assustada Theresa May, ele não seria leão.

Depois da bouillabaisse, que foi comparada a uma caldeirada de peixe num restaurante lisboeta onde Cristóvão levara os Macron, não passaram à política, como o presidente ameaçara. À tarde, os três foram ao vizinho Château de la Buzine. O edifício não era notável, a alma dele, sim. Foi casa de Marcel Pagnol, o escritor que melhor pôs os franceses a falar. Deve ler-se Pagnol de olhos fechados, ouvindo os Marius, Panisse, César, e outros provençais, lá em baixo no Vieux--Port de Marselha, no café a bater cartas ou a jogar pétanque, com a pronúncia, o tom, l"accent que lhe deram Raimu, Fernandel, Bourvil...

À noite, os três jantaram na villa e viram os telejornais mostrando os Macron na casa de Pagnol - o presidente não viera de férias para o bronze... Já que era assim, Cristóvão puxou a conversa para a política: contou o apelo da embaixadora inglesa em Lisboa a "um amigo meu, embaixador português".

Nem de propósito, Macron disse: "Amanhã, virão cá o Ismaël, o das ideias malucas que conheceste no Eliseu, e um inglês. E vamos falar do brexit, se não te importas..." Não era ele Júpiter Optimus Maximus, como lhe chamavam os romanos?

