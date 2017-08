Pub

Depois da operação de deslocalização da sede da ONU para Lisboa - manobra anti-Trump camuflada -, os dois heróis deste folhetim ficaram com desejos de atacar outro desvario internacional: o brexit. E não é que a embaixadora britânica foi cúmplice?

Lisboa, 17 de agosto, 10.05 O que se seguiu na conversa no Vasco da Gama entre os dois velhos amigos, o embaixador reformado português e o conselheiro da Embaixada de França, poderia ser explicado por um provérbio que não existia: a diplomacia agressiva é como as cerejas... Aliás, quando marcaram o encontro os dois já suspeitavam que era disso que iriam falar.

Depois do longo introito que Pedro Leite de Noronha fez sobre o seu déjà vu, atacou o assunto: tinha ganas de continuar a influenciar a política mundial. Mas quem não tinha, com aquele destravado a mandar em Washington?! A diferença é que os dois conversadores da esplanada sabiam, mesmo, que era possível meter um pauzinho na engrenagem. Porque não ir adiante?

Um mês antes, a 17 de julho, Noronha fora convidado a ir à residência oficial da embaixadora britânica Kirsty Hayes, na Calçada da Boa-Hora, à Junqueira - celebrava-se o aniversário da rainha Isabel II. Ela nascera a 21 de abril, mas era melhor não discutir os peculiares costumes ingleses. À entrada do palacete, estava estacionado um Aston Martin. E no cocktail sobre o relvado servia-se gin Tanqueray. Enfim, nada que não fosse natural ser exposto na casa que representava as glórias britânicas.

No palacete havia um quadro duma princesa portuguesa, Catarina de Bragança, mas na qualidade de rainha da Inglaterra, Catarina II, a que levara o hábito de beber chá às ilhas de bruma. E, já agora - para relembrar quem é o famigerado protagonista desta história e destes tempos -, Catarina foi aquela que deu nome a Queens, o bairro nova-iorquino onde nasceu Donald John Trump.

Em resumo, além do genuinamente seu, a embaixadora britânica gostava do país onde vivia desde 2014. Ela tinha estudado arqueologia, o que explicava talvez a sua relação com Portugal. Agatha Christie, casada com um arqueólogo, dizia que mais ele gostaria dela quanto mais ela envelhecesse. Kirsty Hayes gostava do velho Portugal e foi isso que disse no pequeno discurso que fez aos convidados.

A embaixadora lembrou um discurso de Winston Churchill, na Câmara dos Comuns, num dia do outono de 1943. Foi transmitido pela BBC e os nazis não gostaram do que ouviram, sobretudo os espiões alemães em Lisboa. Churchill anunciou que o governo português cedera às forças britânicas a utilização da base das Lajes, na ilha Terceira, Açores. Mas, antes, ele justificou a decisão portuguesa pelo tratado de 1373 entre os dois países.

Alguns discursos de Churchill, incluindo o célebre "Lutaremos nas praias... nunca nos renderemos", foram feitos no parlamento mas, na transmissão pela BBC, era o ator Norman Shelley que lhe imitava a voz - o líder do mundo livre não tinha tempo para estúdios. Talvez por isso, naquela tarde lisboeta, Kirsty Hayes, que até então falara em inglês, passou para português e pôs uma entoação grave, como que a invocar Churchill quando ele citou a aliança luso-britânica.

Ele disse o número capitular, "1373", e hesitou como quem se dá conta da enormidade - e Kirsty Hayes fez o mesmo. Depois, ela disse (ou ambos disseram): "Este compromisso tem durado mais de 600 anos e não tem paralelo na história do mundo." Em 1943, ainda não eram bem 600 anos, mas em 2017, quando já eram quase 650, Pedro Leite de Noronha sentiu que a colega britânica lançava um apelo aos mais antigos dos aliados.

"Cristóvão, ela olhava-me quando disse aquilo e tenho a certeza de que me pedia socorro", disse um. Respondeu o outro: "O brexit! Claro." E Noronha: "Tenho a sensação de que estamos a ajudar o Trump a desmascarar-se. Quer dizer, não conheço os fios todos à meada mas a Portugal, só porque é o que é, acontece-lhe ter um papel maior nesta história..." O luso-francês voltou a ser o mais focado, encarrilou a conversa: "E com a Inglaterra, pelas razões que lembrou a Hayes, o papel português podia ser mais ativo e consciente..." Eram dois, a uma só voz.

Dois experimentados homens, um reformado e outro em vias de o ser, ambos de poder quase nenhum, estavam sentados numa esplanada de um pequeno país que se assemelhava a eles, e falavam dos grande problemas mundiais como se os pudessem resolver. Podia ser só mais um desses encontros milenares e ociosos, dois pastores de cabras sentados numa pedra da Babilónia, jogadores de cartas na Provença, gente madura a dizer coisas. Mas não, aqueles dois tinham tido um papel relevante num acontecimento extraordinário e, acabado este, estavam dispostos a voltar a deitar mãos à obra...

A explicação para a probabilidade desta inverosimilhança estava nisto: os moinhos que eles atacavam - Trump, depois o brexit - eram insensatos. "Vou passar três dias de férias com os Macron, a Brigitte convidou-me a ir ter com eles a Marselha...", disse Cristóvão Loison. A coisa compunha-se, os deuses estavam contra os insensatos.

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão