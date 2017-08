Pub

Estavam na esplanada do Vasco da Gama, no Parque das Nações, agora vizinho da nova sede da Nações Unidas. "Tu é que devias exigir um mastro para a bandeira gaullista, com a Cruz de Lorena. Queres que fale ao Costa?", perguntou o embaixador português

Lisboa, 17 de agosto, 09.30 Quando Cristóvão Loison, conselheiro da embaixada de França, chegou ao café, já o embaixador Pedro Leite de Noronha estava a ler um jornal, da pilha que pousara numa cadeira. Estavam no Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações que tinha passado a ser um conseguimento de ambos: a ida da sede das Nações Unidas, de Nova Iorque para ali, devia-se a manobras que muitos desconheciam e eles sabiam ter feito parte.

Depois das ligações entre Paris e Lisboa, de que foram incumbidos no mês anterior, tinham-se reencontrado quando António Costa mostrou ao corpo diplomático o lugar da futura sede da ONU. Loison acompanhava o seu embaixador, Noronha estava lá porque sim.

Quando lhes deram o folheto que dizia que, já em 1945, o governo português oferecera Lisboa para a sede das Nações Unidas, Cristóvão Loison aproveitou para dizer ao amigo: "Sabes qual foi o argumento oficial da França ao defender a entrada de Portugal na ONU? Este: porque Portugal na II Guerra Mundial recebeu refugiados em trânsito para combatentes da France Libre." O pai do luso-francês, Lucien Loison, fora o herói que organizara aquele corredor de heróis. Noronha respondeu com uma piada: "Os novos Loison são como o cometa Halley, aparecem mais ou menos todos os 75 anos para que o mundo não vá para o maneta..."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Dois dias depois, no Vasco da Gama, Noronha voltou a brincar: "Nesta confusão de mastros, tu é que devias exigir um para a bandeira gaullista, com a Cruz de Lorena. Queres que fale ao Costa?" Ainda antes de o amigo se sentar, anunciou-lhe: "Tive um déjà vu." E passou logo a contá-lo.

Era ele embaixador em Londres, viera a Lisboa e o comissário de então convidou-o a ver a Expo"98, antes da inauguração. O Oceanário, a pala do Pavilhão de Portugal, a Estação do Oriente... O comissário pediu a opinião do diplomata. "Eu estava maravilhado e disse-o, mas percebi que ele queria uma reticência que garantisse a minha sinceridade. Então, eu dei-lha..." A Estação do Calatrava era belíssima, mas estava um pouco esganada pelos dois edifícios que a enquadravam.

O comissário incomodou-se com o exemplo, a razão da proximidade dos dois prédios era mesquinha. Eram hotéis e poupara-se no terreno à custa de apertarem a obra-prima. O diplomata ainda tentou emendar: "Se calhar há solução, eu li na Time que na América se fazem deslizar prédios por vários metros. Por calhas ou carris, não sei... Podiam fazer o mesmo com aqueles dois." O comissário tinha pedido uma crítica, não um gozo à obra: "Eu sou engenheiro e garanto-lhe que isso é uma tolice." Paf!

"Cristóvão, juro-te que li a história, até estou a vê-la, era numa página ímpar..." Regressara a Londres, vasculhara a coleção da Time, da Newsweek, mas nada. Pediu a um adido para o ajudar, já folheava febril até a inglesa The Spectator, e as revistas dos jornais de fim de semana, nada. "Pedro, não estou a perceber o teu déjà vu...", interrompeu Loison.

"Ao vir para aqui, passei pela Estação do Oriente e os dois prédios lá estavam, sem mexer. Fez-me lembrar que há factos que se escondem", disse Noronha, com a sua ideia fisgada. Anos depois daquela busca em papel, já na internet, soube, em sites sérios, que era possível pôr prédios a andar. E não só os de madeira, em cima de camiões americanos pela estrada fora. "Um edifício histórico de 123 anos, numa gare de Zurique, de tijolo e cimento, três andares e 80 metros de comprimento, foi empurrado por prensas hidráulicas 60 metros, em carris." A agonia de ter procurado tanto e em vão dera-lhe para memorizar tudo. "Foi em 2012, é a maior dessas proezas na Europa, mas na China são maiores e comuns."

Cristóvão Loison, teimoso: "Mas o déjà vu?" O outro apontou para o molho dos jornais. "Anteontem, o António Costa mostrou-nos o lugar da sede da ONU e ontem, ali, frente àqueles mastros, até houve discursos disparatados sobre o assunto..." Ele espalhou as capas do JN, DN, Público, Jornal de Negócios... "Nada nas primeiras páginas." Como se a vinda da sede da ONU para Lisboa não fosse um acontecimento maior e fundo...

O embaixador tirou do bolso o folheto que lhes haviam dado no Trancão, dias antes. Dizia que o embaixador português em Paris Augusto de Castro mandara um telegrama a 8 de dezembro de 1945, sobre o bom acolhimento de França à ideia da sede da ONU em Lisboa. "O telegrama está nos arquivos das Necessidades." Augusto de Castro era diretor do Diário de Notícias, meses antes, e haveria de voltar a sê-lo meses depois. "Confirmei nos arquivos do jornal, na edição de 9 de dezembro de 1945 do DN não foi dito nada sobre a extraordinária hipótese!"

"A expressão é vossa, déjà vu, mas quando vejo um dou-me conta", rematou Noronha a Loison. A história repetia-se, andávamos tão distraídos, por isto ou por aquilo...

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão