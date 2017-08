Pub

Documentos secretos acariciaram Trump no sentido natural do seu pelo: dinheiro! Ele convenceu-se de que a sede da ONU está sobre terrenos dele... Em breve ele irá dizê-lo no Twitter, mas os leitores do DN já podem saber: Guterres vai virar refugiado...

Nova Iorque, 9 de julho, 14.20. Donald Trump agarrou nas folhas que a filha lhe estendeu. A leitura foi fácil porque Emmanuel Macron, ou alguém por ele, era hábil condensador do essencial, como cabe a um banqueiro d"ffaires. As páginas tinham linhas curtas, a cores como as de um mapa do tesouro.

Em dados recolhidos por advogados e financeiros, Trump viu o seu passado contado, tal como o cidadão Kane na hora da morte vislumbrou o trenó Rosebud da infância. Só que não era a nostalgia que era convocada para os dourados e as colunatas de mármore da Trump Tower, no 66.º andar da Quinta Avenida. O salão, já de si saturado como o pulso de um cantor de rap, foi invadido por ganância pura. E essa, nos papéis, estava devidamente contabilizada.

"Ele sabe do que fala?", perguntou Trump à filha. Ela respondeu: "Deve saber. Antes de se meter na política, o presidente Macron trabalhou em fusões e compras da banca Rothschild e eles andam há séculos a esmiuçar os grandes negócios..." Trump demorou-se a olhar as fotocópias dos registos de propriedade da Câmara de Nova Iorque. O primeiro dos Trump na América, o alemão Friedrich, comprara os sete hectares onde hoje está a ONU, e isso estava documentado. Mas morreu sem saber o que fazer com aqueles terrenos... O filho, Fred, já de nome americanizado, herdou--os e ficou com a mesma dúvida. Mas o facto é que nos serviços de registo de New York City não houve mudança de dono nos últimos cem anos. Nenhuma! Houve, isso sim, como mostravam as fotocópias, negócios com aqueles terrenos, feitos por terceiros.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Trump leu um nome: William Zeckendorf. Lembrou-se da vaidade que sentiu quando um artigo do The New York Times, em 1983, lhe chamou "herdeiro de Zeckendorf", um dos construtores históricos de Manhattan, dono do edifício Chrysler, e que morrera falido poucos anos antes. Nesse artigo, Donald Trump era citado dizendo de si próprio: "Não muitos filhos vão além do destino do seu pai."

Isto é, com a idade que agora tinha Ivanka, ele já tinha feito a Trump Tower, o Grand Hyatt Hotel, o Trump Plaza, todos arranha-céus em Manhattan, a meca da construção mundial. O pai Fred era só um milionário com muitos prédios em bairros da periferia... Já no átrio dos edifícios icónicos de Donald ouvia-se o New York, New York, de Sinatra: "Sinto-me o rei da colina/ O topo do monte..." Ele.

E, agora, no cimo da Trump Tower, Donald Trump acabava de saber que o seu admirado Zeckendorf recebera 8,5 milhões de dólares (hoje, cem milhões) pelos terrenos que eram da família Trump. Em 1946, como se dono fosse, Zeckendorf cedera-os aos Rockefellers, da aristocracia americana há muito milionária, que logo os doou para se construir ali a sede da ONU. Ivanka murmurou: "Diz aí que nesse ano Portugal também concorreu para sede da ONU e até foi apoiado pela França..."

"Quero lá saber dos portagee!", cortou o pai. "Sei é que o Nelson Rockfeller trabalhava no governo de Truman quando o teu avô levou com vários processos judiciais." De facto, quando da estranha negociata dos terrenos do East River, Fred Trump foi acusado de ter aldrabado na construção e no financiamento estatal de barracões, durante a guerra. Só em 1954 as acusações foram retiradas, já a ONU estava instalada. Ao agora presidente pouco lhe importava o que teria levado o pai a recusar vender os terrenos aos Rockefellers e, não os tendo vendido, nunca ter denunciado a fraude dos outros à sua custa. O que custava a Donald era só ter chegado a rei do imobiliário de Manhattan quase quarentão, quando, já na sua infância, a família tinha lá terrenos.

Levantou-se e foi olhar um quadro do pai, exposto numa parede da penthouse. O pai também o olhava, a ele. E, de repente, Donald compreendeu. O seu pai aceitou calar-se com o roubo de que foi vítima porque não tinha o poder dos seus adversários. Nelson Rockfeller seria, nas décadas seguintes, governador do estado de Nova Iorque e vice--presidente dos EUA. Mas, por outro lado, Fred Trump também não vendeu porque confiava que o filho, um dia, haveria de ser ainda mais poderoso. E, então, ainda seria dono dos terrenos...

O 45.º presidente dos EUA decidiu. Disse a Ivanka: "Sabes quanto, por um terreno vizinho, a câmara pediu para construir uma torre igual ao Palácio de Vidro?" Não esperou pela resposta: "73 milhões de dólares, e só pelo solo!" Ora, como mostrava uma planta que vinha no dossiê francês, aquela torre de 38 andares ocupava só um décimo da "propriedade" da ONU... Ou, melhor, de propriedade dele, de Trump! "Vou exigir a devolução e eles vão corridos de Nova Iorque!"

Depois, Donald Trump foi até à janela virada a leste - murmurou "ou tu, Guterres, ou eu!" - e pôs-se a sonhar com a linha desenhada no céu que iria marcar para sempre o East River.

Continua amanhã. Acompanhe aqui os episódios do Folhetim de Verão