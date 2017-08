Pub

A pedido de Guterres, a atriz chegou a Lisboa. Ela ajuda os 6500 funcionários da ONU, expulsos de Nova Iorque, vindos para a nova sede. Luís Filipe Vieira e Bruno de Carvalho metem cunha a Santos Silva: se os seis filhos da Jolie precisarem de academia...

Lisboa, 16 de agosto, 17.00. O episódio dos mastros no Parque das Nações parecia ter-se desvanecido, quando se ateou um novo foco de incêndio, 300 quilómetros mais a norte. Depois da irresponsabilidade de Trump ao invadir o Palácio de Vidro e da inesperada ida da sede onusina para Lisboa, ninguém duvidava de que a opinião de Rui Moreira, sobre o assunto, seria sensata. Não foi bem assim.

Os portugueses deviam mudar a frase "os políticos são todos uns..." (não importando o que venha a seguir). Fizessem eles a frase mais curta, ela seria certeira: "Os políticos são." São, ponto. O próprio dos políticos é o seu tempo político: o presente do indicativo. Ontem era uma coisa, amanhã é outra - mas é a cadeia ininterrupta de "hojes" que fornece a atitude política quotidiana. O hoje de Rui Moreira, pelo menos até às autárquicas de 1 de outubro, era ele reencarnar a cidade. E só. "Eu, Porto", dizia-se ele ao espelho, ao barbear-se. "Eu, Rui Moreira", jurava ele ouvir do pavilhão hasteado da "sempre leal e invicta", ao entrar na câmara municipal.

Sendo assim, naquele dia de já tantas oposições à Lisboa sede da ONU, apareceu mais uma. O portuense Rui Moreira disse toda a sua indignação por ser Lisboa a receber a ONU e não o Porto. Chegou a insinuar que a troca da candidatura de Lisboa pelo Porto para Agência Europeia de Medicamentos (EMA), um segundo prémio, já fora feita para a capital ganhar a taluda. "O Tejo talvez seja tão digno como o Douro para substituir o East River", concedeu. "Mas que foi na Ribeira que tudo começou, aí, não restam dúvidas: o infante D. Henrique, o pai dos Descobrimentos, nasceu na Rua da Alfândega Velha."

O parto de 1394 parecia bater certo. Mais difícil seria explicar como a troca da candidatura à EMA, decidida pelo governo a 13 de julho, poderia adivinhar a invasão da sede da ONU, ordenada por Trump, mais de um mês depois. Na verdade, foi bem lá perto, a 14 de julho, que chegou ao governo português a primeira mensagem secreta sobre aquela eventualidade... Mas isso Rui Moreira não sabia, porque não lia a última página de um diário lisboeta. E se um dia vier a sabê-lo, talvez o seu tempo político, o do presente de indicativo, já não precise de ser tão tripeiro.

Entre tantas pequeninas reações adversas, noticiou-se o desembarque de Angelina Jolie na Portela. Ao contrário da recente estada de Madonna em Portugal - que viera comprar casa e tratar da integração de um filho na escola de futebol do Benfica -, não eram razões domésticas que traziam a atriz dos filmes Lara Croft. A embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, onde trabalhara com António Guterres, viera por razões humanitárias. Vinha dar uma mão ao ex-alto-comissário, agora secretário-geral expulso de sua casa, quase um refugiado.

A pedido de Guterres, ela vinha tratar das condições de acolhimento dos cerca de 6500 funcionários das Nações Unidas em Nova Iorque. Os 110 portugueses, 65 homens e 45 mulheres, a trabalhar na ONU tinham esse problema resolvido, mas a maioria dos outros precisava de vistos. Nos Estados Unidos, os vistos G-4, para funcionários de organizações internacionais e família mais próxima, eram passados cada vez com mais longa burocracia. Havia, ainda, a integração escolar dos filhos dos milhares funcionários que iam chegar.

O pessoal da ONU dividia-se entre funcionários políticos, que na gíria onusina se chamavam de "profissionais", e pessoal dos serviços gerais, desde paquetes a informáticos e tradutores. O ministro Santos Silva estava convencido de que não era a este tipo de imigração que Passos Coelho se referira, dias antes, no Pontal, quando falou contra a possibilidade de "qualquer um viver em Portugal." Conhecedor da vontade do governo em receber a sede da ONU, e também de que haveria apoio de todos os partidos, o ministro Santos Silva foi à Portela cumprimentar a ilustre atriz. Nessa tarde, o ministro recebera dois telefonemas insólitos. Mas não deu conta deles à visitante. Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira tinham pedido a Santos Silva que fosse transmitido o convite para qualquer dos seis filhos do casal Jolie-Pitt frequentar a respetiva academia de futebol.

Ao fim do dia, uma vedeta da Polícia Marítima dirigiu-se ao Bugio, onde havia seis pessoas com coletes salva-vidas, na areia, a lançar foguetes de socorro, às dezenas. Recolheram-se os náufragos. O mais velho, Rafael Ramírez, disse que tinham num zebro da doca de Paço de Arcos e encalharam de propósito no Bugio - era um protesto internacional! Ele era embaixador e, como os seus companheiros, da missão diplomática da República Bolivariana da Venezuela na ONU, em Nova Iorque. Proclamou: "Somos refugiados, expulsos pelo imperialista Donald Trump."

Lisboa ia-se habituando a ser capital do mundo.

