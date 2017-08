Pub

Hugo Soares, o chefe da bancada parlamentar do PSD, exigiu que a geringonça dissesse toda a verdade sobre a falta de paus para bandeiras. O Observador lembrou a internacionalização do escândalo: "O Mastrogate já chegou lá fora"

Lisboa, 16 de agosto, 10.15. A primeira a reagir à insana manchete do jornal El Mundo - "Portugal quer expulsar os EUA da ONU" - foi a empresária que, semanas antes, andara multiplicar mortos em Pedrógão. António Costa ainda lia o artigo e já a empresária convocava uma conferência de imprensa para o Rossio dos Olivais, no Parque das Nações. Os microfones e as câmaras compareceram à chamada. Desta vez, a tonta não acusava o governo de andar a esconder mortos, mas, isso sim, de estar a exagerar mastros. "Não só faltam aqui", e ela apontou para os 181 que se alinhavam atrás dos microfones, "como percorri todas as marcenarias de Lisboa e não houve nenhuma encomenda recente". Os mastros eram metálicos.

As televisões e os online dos jornais divulgaram de imediato a notícia sobre o "escândalo dos mastros do governo". O Expresso titulou: "Lista do governo não corresponde às provas já entregues na Procuradoria-Geral", referindo a foto que a empresária fizera com o telemóvel aos mastros do Rossio dos Olivais. E que, "alegadamente", dizia a notícia com prudência, confirmaria que os números reais (181 mastros) contradiziam a lista oficial (193). O Observador lembrava a internacionalização do escândalo: "Mastrogate já chegou lá fora", dizia, destacando "o trabalho de investigação do jornal El Mundo". Num vídeo, Rui Ramos fazia o balanço das relações luso-americanas: "O nosso antigo e fiel aliado não merecia tal afronta", dizia o historiador, aludindo à intenção do governo de arriar os Estados Unidos de membro da ONU. Porque sendo United States of America, o 185.º da lista oficial, ficava sem direito a mastro, haste ou pau que se visse por toda Lisboa.

Com a pressão da comunicação social, os partidos cedo reagiram. Hugo Soares, o chefe da bancada parlamentar do PSD, exigiu que a geringonça dissesse toda a verdade sobre o número dos mastros. Assunção Cristas convocou os jornalistas, também para o Rossio dos Olivais. Com veemência, ela lavrou o seu protesto, exigiu explicações a António Costa - "e a Fernando Medina, pois é de Lisboa que se trata" - e lembrou que falava não só como líder do CDS mas também como candidata à câmara da cidade que ia acolher a ONU. A primeira pergunta foi feita pelo jornalista da agência Lusa e não foi bem uma pergunta: "Senhora doutora, eu estive a contar as bandeiras e ou muito me engano ou estão aí 193..."

Cristas varreu a questão, "isso são só pormenores", mas a repórter da SIC confirmou: "Olhe que também contei e são mesmo 193." A líder e candidata, afoita como era ela, dirigiu-se para a bandeira mais longe do rio e começou a contar as outras, seguida do seu staff e dos jornalistas.

Eram 193 mastros, alguns sem bandeira, mas 193. "Aliás, 386, se contarmos com o espelho de água...", lançou um jornalista faceiro. Assunção Cristas não se descoseu: "O importante é ser vigilante." Às redações também já chegava um comunicado de Hugo Soares: "Esta polémica desnecessária foi criada pelo governo que começou por esconder o número de mastros e tardou em informar os cidadãos sobre a verdade dos factos."

Desde que chegara de Cacela, António Costa quis resolver de imediato a pequena questão, mas simbólica, das bandeiras. A proximidade do local de construção da sede e a hipótese de se usar o Meo Arena temporariamente para as sessões da Assembleia Geral da ONU tinham-no feito pensar nos mastros dos países que haviam participado na Expo"98. Mas esses eram 181. Alguns já não tinham bandeira, foram de países que até já não existiam, como a Jugoslávia. Em todo o caso, os membros da ONU eram 193 e urgia encomendar mais uma dúzia, o que logo se fizera, numa oficina metalomecânica. Quando a empresária - a tal que até pensava que os mastros eram de madeira - falava aos jornalistas no Rossio dos Olivais, ia embora uma camioneta camarária, vazia. Desde manhã cedo operários estiveram lá a erguer a dúzia nova de mastros. Os procuradores que analisarem "as provas" da empresária poderão, à lupa, contar 193 mastros...

A falsa polémica teve, porém, uma consequência: alertou António Costa para o cuidado acrescido, agora que Portugal estava sob o olhar do mundo. Ao fim daquela manhã, telefonou a Fernando Medina, em pânico: "Diz-me, não aceitaste a proposta da oficina dos mastros, pois não?" E adivinhando a dúvida do outro, adiantou: "Aquela de eles fazerem um desconto se encomendássemos 20..."

Medina disse: "Eh pá, não, o desconto era mixuruca, comprámos mesmo só uma dúzia." O primeiro-ministro limpou o suor da testa. Uff!, safou-se de levar com as críticas do El País ou, pior, com os elogios do jornal catalão La Vanguardia... Oito mastros a mais e sem justificação iriam ser vistos em Espanha como uma provocação de Portugal. Tipo desejar uma enxurrada de novos países: Catalunha, País Basco, Galiza, Baleares...

Continua amanhã.