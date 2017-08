Pub

No hotel Avenida Palace, os nossos dois heróis discutem a próxima ida de Trump ao Twitter... Entretanto, suspeitam que Macron possa ter motivações pessoais: o seu interesse por Lisboa não será pela gratidão dos Rothschilds pela cidade que os salvou?

Lisboa, 14 de julho, 21.07. O embaixador Pedro Leite de Noronha olhou para o relógio e disse: "O teu presidente está a jantar com Trump na Torre Eiffel, será que já há novidades?" O conselheiro francês brincou: "Somos amigos, mas não tanto para ser eu o primeiro informado..." Cristóvão Loison reparara que Noronha tinha enviado um sms logo que ele o informou da esdrúxula hipótese de os americanos expulsarem a ONU de Nova Iorque. Tentou adivinhar - o sms do amigo foi para o ministro, para Costa ou para Marcelo? - mas não perguntou. No telemóvel de Noronha soou uma mensagem, mas ele fingiu ignorá-la. Preferiu dizer: "Com que então amigos, tu e Macron..."

Os dois continuavam no bar do Avenida Palace, depois da bombástica revelação de que o conselheiro da embaixada de França fora incumbido de passar para Lisboa - não oficialmente, claro. Cristóvão não ia dizer que fora chamado ao Eliseu dois dias antes. E, muito menos, ia falar da manigância que estava a ser preparada por uma equipa do círculo mais próximo do presidente francês. Confirmou, no entanto, que era amigo do casal Macron: "Já te tinha dito que fui colega da Brigitte, no liceu de Amiens, não?" E acrescentou que tinha estado com eles quando passaram o fim do ano em Lisboa. Depois, deixou cair uma frase: "Eles estiveram hospedados no Palácio Estoril."

"Belo hotel...", limitou-se a dizer Leite de Noronha. Ele suspeitara que o amigo estava a querer sugerir-lhe um determinado caminho... O Palácio Estoril também fora protagonista da guerra de espiões na II Guerra Mundial - foi lá que o espião Ian Fleming se inspirou para criar mais tarde o James Bond. Mas também por lá passaram os barões Von Amschel, no verão de 1940. Von, quem?! Von Amschel era um antigo nome dos Rothschilds, e aqueles hóspedes eram do ramo austríaco da família: o banqueiro Eugene de Rothschild e a sua mulher americana. Ela, com visto, partiu no barco Nea Hellas para Nova Iorque. O marido teve de esperar mais um mês, até arranjar lugar no Yankee Clipper, o hidroavião da Pan Am que levantava voo do Mar da Palha, para a América.

Entretanto, chegavam mais Rothschilds, do ramo francês (os banqueiros Édouard e Maurice de Rothschild, e vários familiares), alguns com vistos passados pelo heroico cônsul português em Bordéus Aristides Sousa Mendes. Será que o casal Macron se hospedara no Palácio Estoril em homenagem aos Rothschilds? Será que o presidente Emmanuel Macron, além dos argumentos políticos, escolhera por gratidão apoiar Lisboa no combate diplomático que vinha aí? Era possível, a carreira dele fora feita no banco de David de Rothschild, neto de Édouard, um dos banqueiros judeus que Lisboa salvou... Seria legítima a motivação tão pessoal para uma causa política?

Em todo o caso, era evidente que Cristóvão Loison quis que o seu interlocutor admitisse essa hipótese. Mesmo que não muito limpa, essa teoria alicerçava a motivação de Emmanuel Macron, tornava-a mais verosímil. E a França estava muito interessada em convencer Portugal de que ela queria, mesmo, que a sede da ONU viesse para Lisboa...

Pediram nova dose de James Martin"s. O bar do Avenida Palace foi invadido pelo adagietto da Quinta Sinfonia, de Gustav Mahler, uma carta de amor à sua mulher, Alma. O embaixador português disse: "A Alma Mahler apanhou a última travessia do Nea Hellas para a América, em 1940." Ela despedira-se de Lisboa, depois da fuga pela Europa fora, assim: "Nunca esquecerei aqueles primeiros dias de paz paradisíaca, num lugar paradisíaco, depois da tormenta dos meses passados..." Leite de Noronha sugeria que entendera que a convicção do presidente Macron era diversa e forte. Foi notável como aqueles dois conseguiram ter aquele diálogo sem dizerem o nome "Rothschild". Tudo com aquele savoir faire de diplomatas, contornando qualquer suspeita de algo venal. E, mais, o que era importante para ambos: na conversa, Lisboa saiu com a aura justa de cidade que salva.

Pedro Leite de Noronha fingiu que só então dera conta de que devia consultar o telemóvel: "Olha, já tenho reunião amanhã, para passar a tua mensagem." Não disse com quem iria encontrar-se e o amigo também não esperava tanto. O dia de trabalho já tinha acabado para ambos. Podiam dedicar-se ao que mais gostavam: conversa que se deixava ir indo... Cristóvão olhou à volta do bar do Avenida Palace, como a tentar caçar o passado: até o almirante Canaris, o patrão da Abwehr, serviços da espionagem militar alemã, se hospedara ali... "Sabes que uma das principais atividades da secreta nazi era comprar a marinheiros portugueses os jornais que eles traziam dos portos americanos? Com notícias de três semanas..."

Pedro Leite de Noronha riu-se: "Vais ver que saberemos todos da decisão do Trump em poucos segundos. Ele vai anunciar no Twitter..."

