Os enfermeiros especialistas em saúde materna ameaçam parar blocos de partos a partir das 8:00 de amanhã

Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica queixam-se da falta de resposta e de ausência de compromissos por parte do Governo, pelo que avançam para novo protesto. Estes profissionais ameaçam paralisar blocos de partos, a partir de amanhã, às 8:00, com a recusa em exercer funções da especialidade.

Bruno Reis, porta-voz do movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia, adiantou confirmou à agência Lusa que os enfermeiros decidiram parar as funções de especialistas pelas quais não são ainda remunerados por "falta de resposta política do Governo".

Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica estiveram em julho em protesto contra o não pagamento dos seus serviços especializados, assegurando apenas cuidados indiferenciados de enfermagem. O protesto paralisou alguns blocos de partos e houve grávidas transferidas para outros hospitais ou maternidades diferentes daqueles onde eram seguidas.

Nessa altura, o ministro da Saúde considerou a forma como estes enfermeiros como protestaram condenável do ponto de vista ético e deontológico.

"O Governo tudo fará para que a salvaguarda das condições clínicas seja mantida e não pactuará com comportamentos irresponsáveis e incentivados irresponsavelmente fora do quadro legal", declarou Adalberto Campos Fernandes, a 20 de julho, lembrando ter pedido um parecer urgente ao conselho consultivo da Procuradoria-geral da República (PGR) sobre a legalidade deste protesto.

Nesse mesmo dia, esse organismo considerou que o protesto dos enfermeiros era ilegítimo e que aqueles que aderiram poderiam ser responsabilizados disciplinarmente e incorrer em faltas injustificadas.

Em reação, a Ordem dos Enfermeiros considerou que essas "não enquadram corretamente" a situação atual dos enfermeiros especialistas e reiterou o seu apoio à causa.

Depois disso, após uma reunião com o ministro da Saúde e das Finanças, a Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermagem suspendeu a greve de cinco dias que estava marcada para a última semana de julho em protesto contra o não pagamento da especialização em saúde materna e obstetrícia.

Segundo Bruno Reis, porta-voz do movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia, trata-se de um regresso ao protesto que decorreu em julho e que tinha sido interrompido para negociações com o Governo.

Os enfermeiros especialistas exigem a criação de uma categoria específica na carreira, bem como a respetiva remuneração pelas funções especializadas que desempenham.