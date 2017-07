Pub

Esta segunda-feira decorreu a primeira reunião entre os enfermeiros e o Ministério da Saúde para negociações sobre um Acordo Coletivo de Trabalho

A Federação Nacional de Sindicatos de Enfermeiros (Fense) espera concluir até ao final de agosto as negociações com o Governo, com o qual iniciou esta segunda-feira a discussão de matérias como horários e remunerações.

O Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem suspenderam na semana passada a greve que devia começar hoje (bem como outras ações de protesto), por terem chegado a um entendimento com o Governo para negociações sobre um Acordo Coletivo de Trabalho.

Hoje decorreu a primeira reunião, que segundo um comunicado da Fense "serviu para aferir as matérias que devem constar no Acordo Coletivo de Trabalho para a Carreira Especial de Enfermagem", nomeadamente uniformização de horários de trabalho, introdução da categoria de enfermeiro especialista, definição da hierarquia de enfermagem ou tabelas remuneratórias.

Os enfermeiros e Ministério da Saúde voltam a reunir-se ainda esta semana.

Na semana passada os sindicatos já diziam que as rondas negociais iam decorrer durante o mês de agosto e que as matérias acordadas devem entrar em vigor a 01 de setembro.

No dia 24 anunciaram a suspensão da greve de zelo e o protesto contra o não pagamento do trabalho especializado.

Os enfermeiros estavam em greve de zelo desde maio, sendo que os especialistas em saúde materna e obstétrica não prestavam cuidados diferenciados desde o início de julho, em protesto contra a falta de pagamento da especialização.

Uma segunda greve, de cinco dias, abrangendo todos os enfermeiros, começava hoje e também foi desconvocada.