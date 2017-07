Pub

Dois elevadores vão ligar as cotas alta e baixa do Porto, nas zonas do Palácio de Cristal e das Virtudes, de acordo com a proposta vencedora do concurso lançado pela autarquia, divulgada esta terça-feira em reunião camarária.

Durante a apresentação dos arquitetos dos gabinetes depA e de Pablo Pita, no período de antes da ordem do dia da sessão, os autores da proposta explicaram terem optado por uma "ligação à cota intermédia" entre a rua da Restauração e o Palácio de Cristal, por se tratar da solução "com a melhor relação custo-benefício e mais integrada na paisagem", com um percurso até à entrada do elevador que "não é assim tão longo e sinuoso".

O esclarecimento surgiu a propósito de dúvidas colocadas pela oposição, nomeadamente pelos socialistas Manuel Pizarro (ex-vereador da Habitação) e Manuel Correia Fernandes (ex-vereador do Urbanismo), tendo o presidente da Câmara, o independente Rui Moreira, destacado que a proposta escolhida pelo júri é a que "resolve melhor a questão dos pontos intermédios", essenciais para a mobilidade de "um tecido urbano envelhecido e com dificuldades de mobilidade".

Moreira vincou ainda que o caderno de encargos do concurso não fazia a "destrinça entre turistas e portuenses".

Isto, depois de Correia Fernandes ter indicado que a opção para a ligação ao Palácio de Cristal tinha "um caráter mais turístico".

"Sendo um elevador, por que razão não optar por uma ligação direta à rua Jorge Viterbo Ferreira ou à avenida das Tílias", questionou o vereador do PS.

Quanto ao percurso das Virtudes, o socialista considerou que umas escadas rolantes seriam uma opção "mais amigável" do que um elevador.

Os arquitetos explicaram que as opções indicadas por Correia Fernandes foram estudadas, mas revelaram-se mais complicadas tecnicamente.

Correia Fernandes desejou que a proposta seja "um processo a afinar", nomeadamente devido à necessidade de "melhorar os transportes públicos".

Também Pedro Carvalho, da CDU, quis perceber como se vai fazer a "articulação" destas novas ligações com os transportes públicos e "com a mobilidade do resto da cidade".

Um dos elevadores da proposta vencedora do concurso público vai ligar os jardins do Palácio de Cristal à Rua da Restauração, com uma paragem intermédia, e o outro vai unir a zona dos armazéns em Miragaia à fonte do Jardim das Virtudes.

A Câmara do Porto revelou no início de junho ter recebido cinco propostas para ligações mecanizadas entre a cota alta e baixa da cidade nas zonas de Miragaia, Palácio de Cristal e Virtudes, no âmbito do concurso público lançado em março.

Em março, quando apresentou o concurso para conceber ligações mecanizadas entre a cota baixa e alta da cidade numa reunião pública do executivo, a vereadora da Mobilidade, Cristina Pimentel, adiantou ser "perfeitamente possível" concluir, até ao fim do ano, outro concurso para ligar os Aliados e a zona da estação de São Bento à Batalha, estando prevista a instalação de uma escada rolante na rua da Madeira.