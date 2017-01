Pub

Vítimas seguiam num carro com matrícula suíça

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida esta madrugada de quinta-feira na sequência de um acidente entre um veículo pesado e um ligeiro na Estrada Nacional 227, em Aveiro, segundo o comando-geral da GNR.

De acordo com a GNR de Aveiro, as vítimas eram todas ocupantes do veículo ligeiro: dois homens que não sobreviveram ao acidente, e uma mulher que foi transportada para o hospital. O automóvel onde seguiam as vítimas tinha matrícula suíça, indicou ainda a GNR.