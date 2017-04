Pub

A ministra das Finanças, Francisca van Dunem, garantiu ontem que a possibilidade de tratar do cartão de cidadão, passaporte e carta de condução num só guichê, ao mesmo tempo, numa conservatória, não terá custos adicionais para os cidadãos. No entanto, acrescentou a governante, será possível uma poupança indireta de tempo e dinheiro na medida em que se reduzem as deslocações necessárias a diferentes sítios para fazer os documentos essenciais no dia-a-dia.

"Não há uma previsão de alteração dos custos dos documentos. Ninguém vai ser onerado por isso. É um serviço que o Estado presta aos cidadãos. Vai haver sim uma redução indireta dos custos porque as pessoas se deslocam menos e têm a vida facilitada", explicou Francisca van Dunem à margem do sexto e último debate do ciclo de eventos dedicados ao Programa Nacional de Reformas. No âmbito do Programa mais Justiça, a secretária de Estado Anabela Pedroso tinha já revelado ao DN que a partir deste mês passará a ser possível tratar do passaporte, cartão de cidadão e carta de condução, tudo no mesmo local e à mesma hora, com a mesma assinatura, a mesma fotografia e fornecendo os dados pessoais apenas uma vez.

"É indiscutivelmente um grande avanço. Há um conjunto de passos muito importantes que estão a ser dados na área dos registos e notariado", confirmou a ministra da Justiça no final do debate que decorreu em Lisboa, dedicado ao tema "Justiça mais próxima: modelos abertos de trabalho e de governação partilhada". A possibilidade de passar a fazer a carta de condução numa conservatória do registo civil será testada neste mês, numa primeira fase, no Campus de Justiça, em Lisboa, e também na conservatória de Lamego, estando prevista a expansão para todo o país.

"Ter todos os cartões num só local permite poupar dinheiro aos cidadãos porque há menos deslocações. São os principais documentos para o dia-a-dia", acrescentou ainda Francisca van Dunem, destacando outras duas medidas do plano de modernização da Justiça que estiveram em destaque no debate: o programa Tribunal Mais, com um novo conceito de balcão único de atendimento no piso térreo dos tribunais portugueses, e ainda o conceito de Espaço Óbito, que também agregará no mesmo local serviços públicos e privados para maior comodidade dos cidadãos.

"A possibilidade de chegar e tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, em vez de se deslocar a sítios múltiplos, é um grande avanço no que diz respeito à resposta do Estado aos cidadãos. O Espaço Óbito é um bom exemplo disso, numa altura em que as pessoas estão mais fragilizadas e têm mais dificuldade em saber o que fazer. Assim, podem chegar e tratar de tudo com maior celeridade", referiu a ministra. Ainda na lógica de balcão único, a titular da pasta da Justiça referiu ainda que, com o Tribunal Mais, o balcão de atendimento no piso térreo dos tribunais vai permitir um maior acesso aos cidadãos, exceto em questões que implicam privacidade. "A nossa lógica é a de criação de vários balcões únicas que prestem serviços múltiplos e tenham capacidade para ter um atendimento de maior qualidade ao nível da interação com os cidadãos."

Também presente no debate esteve a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, que destacou as boas práticas na Justiça. "É essencial assegurar a colaboração entre entidades, para prestar os serviços públicos como os cidadãos estão à espera: no mesmo sítio e não espalhados. Para não andar a pedir aos cidadãos sempre a mesma informação. O futuro dos serviços públicos é antecipar as necessidades dos cidadãos", referiu a ministra no encerramento do balanço dos primeiros 12 meses de implementação das medidas dos seis eixos principais do Programa Nacional de Reformas, no qual a Justiça desempenhou um papel principal. Ambas as governantes destacaram a importância de "testar" em laboratório todas as medidas de modernização do Estado.