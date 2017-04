Pub

Partido chama sugestões de "micro propostas"

O PCP qualificou hoje de "micro propostas" as sugestões do relatório sobre a dívida feito pelo PS e BE.

O documento apresenta soluções "iguais às outras" e "não dá respostas aos problemas" profundos da dívida, disse no Parlamento o deputado Paulo Sá.

As soluções apresentadas "são insuficientes", insistiu o deputado.

O PCP apresentou ontem uma proposta para que se constitua na comissão de Finanças um grupo de trabalho que discuta a questão da dívida.

Já há na esquerda maioria para aprovar essa proposta - que surgiu depois de ter sido chumbada a criação de uma comissão eventual sobre o mesmo assunto.