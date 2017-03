Pub

Secretária de Estado confirmou informação às escolas, na sequência de um parecer da procuradoria geral da República

Apesar de as suas carreiras serem de "dedicação exclusiva", os diretores de agrupamentos de escolas podem acumular os cargos com outras funções ao nível do poder local, nomeadamente de vereadores e presidentes de Assembleias Municipais, desde que estas não representem posições a tempo inteiro.

A informação foi dada ontem às escolas pela secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, na sequência de um parecer da Procuradoria-Geral da República, e vem acabar com uma questão de eventuais incompatibilidades que afetava muitos responsáveis das escolas.

O DN noticiou ontem que, face ao referido parecer, estas funções estavam vedadas aos diretores escolares. Mas essa notícia resultou de um erro do documento. Fica assim reposta a verdade.