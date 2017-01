Pub

A diabetes, a obesidade e os tumores da mama e do aparelho digestivo são as doenças que mais afetam a população dos concelhos de Loures e de Odivelas, segundo um relatório divulgado hoje pelas entidades de saúde.

Os dados foram divulgados esta tarde durante a apresentação do Plano Local de Saúde dos municípios de Loures e Odivelas, que decorreu no Hospital Beatriz Ângelo (Loures), uma das entidades parceiras na execução deste programa.

A construção do Plano Local de Saúde de Loures e de Odivelas baseou-se na identificação dos principais problemas de saúde que afetam a população dos dois municípios e contempla um conjunto de objetivos e de estratégias para cada uma das doenças.

No caso da diabetes, a incidência identificada nos dois municípios, onde residem cerca de 360 mil habitantes, foi de 6,9% e, segundo o Plano Local de Saúde, o objetivo é aumentar o número de diagnósticos até 2020.

A esse propósito, a diretora executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde de Loures e Odivelas (ACES Loures e Odivelas), Ileine Lopes, disse à agência Lusa que "existem ainda muitos diabéticos que ainda não sabem que o são".

"Ainda existe bastante desconhecimento. As pessoas não estão tão alerta porque a diabetes não dói, ao contrário de outras doenças", apontou.

No mesmo sentido, o diretor executivo do Hospital Beatriz Ângelo, Artur Vaz, referiu que os utentes que chegam àquela unidade de saúde com esta doença demonstram "pouca informação" e encaram-na como "uma fatalidade".

Relativamente à obesidade, esta afeta 6,6% da população dos dois concelhos, com uma maior incidência no município de Loures (8,1%).

O relatório refere ainda que entre os anos de 2009 e 2011 a taxa de mortalidade do tumor maligno da mama (mulheres) foi de 19,6% e o do aparelho digestivo de 13,1% nos homens e de 4,5% nas mulheres.

O Plano de Saúde Local para os concelhos de Loures e de Odivelas começou a ser desenhado em 2013 e terá uma vigência até 2020.

Durante esse período será desenvolvido pelos dois municípios, em articulação com o ACES de Loures e Odivelas e com o Hospital Beatriz Ângelo, um conjunto de planos de ação, que incluem a criação de um grupo de trabalho, responsável por gerir e monitorizar a prevenção e o combate destas doenças.