Pub

Portas abriram às oito da manhã desta terça-feira

As portas do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, abriram cerca das 08:00 e minutos depois mais de três dezenas de pessoas começaram a entrar para prestar homenagear ao antigo Presidente da República Mário Soares.

No local, além de uma fila de mais de 30 pessoas, que pretendem prestar homenagem ao antigo chefe de Estado na sala dos Azulejos, onde ficará até às 11:00 para a realização de uma sessão solene de homenagem, estão vários agentes da polícia e muitos jornalistas.

Maria Adelaide está desde as 07:30 à porta do Mosteiro dos Jerónimos para prestar a sua homenagem a Mário Soares e agradecer-lhe o contributo que deu para a democracia em Portugal.

"Foi uma figura muito importante e é uma pessoa muito admirada" em Portugal, disse Maria Adelaide visivelmente emocionada.

Além da sua presença no Mosteiro dos Jerónimos, a reformada espera ainda acompanhar a passagem do cortejo fúnebre na Estrela, bairro onde mora.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.

O corpo do antigo Presidente da República está em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos desde as 13:10 de segunda-feira, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.

O funeral realiza-se hoje, pelas 15:30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.