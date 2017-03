Pub

Os homens, com idades entre os 20 e os 22 anos, preparavam-se para viajar para o Reino Unido

Cinco cidadãos foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por terem de bilhetes de identidade romenos contrafeitos, foi hoje divulgado.

Em comunicado o SEF adianta que os homens, com idades entre os 20 e os 22 anos, foram detidos na zona das partidas do aeroporto quando se preparavam para viajar para Birmingham, no Reino Unido.

Os suspeitos foram detidos por uso de documento falsificado e presentes às autoridades judiciais para aplicação de eventuais medidas de coação.