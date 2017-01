Pub

A Policia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje o suspeito do assassinato a tiro de um homem na freguesia do monte, no Funchal, anunciou o comissário Fábio Castro.

O comissário da PSP disse que o suspeito foi detido no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, no Funchal, e não ofereceu resistência.

A vítima era o chefe dos carreiros do Monte (condutor dos carros de cesto, uma das atrações turísticas da ilha da Madeira), que foi alvejado a tiro na sequência de uma discussão com um colega de profissão, disse fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

"A polícia foi acionada para o local, verificou-se a pessoa que se encontrava no local dentro do perfil do suspeito e efetuou a sua detenção", disse.

O comissário adiantou que o caso foi transferido para a Policia Judiciária, acrescentando não saber os motivos da ocorrência, nem quantos tiros foram disparados ou que pistola foi usada.

"Vai ser efetuada a investigação criminal pela Polícia Judiciária", concluiu.

O incidente ocorreu no começo do trajeto dos carros de cesto, no Monte, nas proximidades do Largo da Igreja.