O despiste de uma viatura ligeira de passageiros, na A1, provocou hoje sete feridos, um dos quais em estado grave. As seis vítimas ligeiras foram transportadas para o Hospital de Santarém. O ferido mais grave foi para o Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente com o veículo de sete lugares ocorreu cerca das 9.30 da manhã, no sentido norte-sul, antes do nó do Cartaxo, estando neste momento cortadas duas faixas de rodagem da A1.

Foram deslocadas para o local 11 viaturas e 25 operacionais.