Pub

Ministro adjunto diz-se aberto ao diálogo com todos os partidos. Municípios reduziram dívida e ajudaram a equilibrar o défice

Em Dia dos Namorados, Eduardo Cabrita piscou ontem várias vezes o olho ao PSD à procura de um entendimento na descentralização, que vai falhando noutras áreas. Elogiando autarcas de todos os partidos, pela execução orçamental de municípios e freguesias, o ministro adjunto manifestou-se disponível várias vezes para o diálogo. Com todas as bancadas, mas com uma atenção particular aos sociais-democratas.

Não é de agora este namoro, mas o governo socialista quer o apoio da bancada laranja numa matéria que o próprio primeiro--ministro, António Costa, já definiu como a pedra de toque da ação executiva governamental, mais ainda quando BE e CDS são partidos com pouca expressão municipal e o PCP desconfia de uma transferência de competências sem cautelas financeiras.

Na audição de ontem na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, Eduardo Cabrita elogiou a execução orçamental das autarquias no ano de 2016, ao recordar que a administração local contribuiu "para reduzir o défice e o endividamento global" no ano passado, apresentando um superávite orçamental de 662 milhões de euros, o equivalente a cerca de 0,4% do PIB, segundo dados fornecidos pelo seu gabinete.

"Os municípios e as freguesias merecem plenamente o contrato de confiança", disse, quando passam 40 anos do poder local, para que se inicie "um novo desafio, uma nova fase, marcada por uma descentralização aprofundada". "Este não é um elogio a autarcas do partido A ou B", é a prova de um "potencial de transformação", apontou, como que distribuindo rosas e chocolates.

Outros números que o ministro adjunto levou à comissão foi o da redução da dívida das autarquias em "800 milhões de euros" na dívida global e na dívida em atraso a fornecedores que "baixou 27%".

O PSD foi sensível q.b.: a deputada Berta Cabral assumiu que o seu grupo parlamentar aguarda para ver as propostas que o governo aprovará amanhã de manhã em Conselho de Ministros, dizendo que a descentralização é para ser "feita a sério", sob pena de ser um gesto eleitoralista, com as eleições autárquicas no horizonte.

Onde não há sorrisos que valham ao governante é na eleição indireta (pelos autarcas) dos dirigentes das comissões de coordenação de desenvolvimento regional, a que a deputada social-democrata voltou a fechar a porta, dizendo mesmo que, com esta medida, "o governo coloca os autarcas na tutela dos ministros", o que é o contrário da descentralização. Quer Berta Cabral quer Jorge Paulo Oliveira, também pelo PSD, quiseram saber ainda se o executivo socialista levará esta decisão ao Parlamento ou despachará a sua decisão por decreto-lei.

Cabrita respondeu com flores. Refutou que haja eleitoralismo numa medida que já estava "expressamente prevista" no programa do governo, recusou-se a pronunciar sobre "alíneas ou artigos" que são de "versões de trabalho", recordando sempre que "foram objeto de trabalho e diálogo" com as estruturas representativas de municípios e freguesias. "Nós trabalhamos e dialogamos", insistiu.

O PCP deixou preocupações sobre as futuras transferências de verbas para ajudar a concretizar o que passar para a tutela, mas foi antecipando - como o BE - que é contra a municipalização de serviços como a Saúde e a Educação, para além de recordar a reversão da reorganização administrativa de freguesias.

O CDS desafinou dos presentes no tom e nas críticas acesas ao que chamou de "regionalização encapotada". Não foi apenas um arrufo. Álvaro Castelo Branco recusou que o partido venha a passar um "cheque em branco e pré-datado" a esta reforma, dizendo que a descentralização só ficará concretizada "lá para 2021" e que "o governo entrou em campanha eleitoral autárquica", com "os eleitores a cair neste embuste para ganhos eleitorais".