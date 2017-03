Pub

Decisão da PGR é "ilegal e ilegítima", acusa defesa de Sócrates

Os advogados de José Sócrates vão impugnar o prolongamento da investigação da Operação Marquês, considerando que a PGR tomou uma medida que é "ilegal e ilegítima". A decisão da defesa do ex-primeiro-ministro foi comunicada através de uma nota enviada às redações.

"A decisão da Senhora Procuradora-Geral que, espremida do longo arrazoado que a enroupa, se traduz essencialmente em deitar as culpas ao mordomo e, talvez para evitar novas violações dos prazos, determinar que o inquérito prossiga sem prazo nenhum, é ilegal e ilegítima e representa a consagração e a adoção, agora sem disfarce ou cautela, do que caracteriza este processo desde o seu início - a violência desenfreada sobre as pessoas; o desrespeito absoluto pelos direitos e garantias dos arguidos; o concerto e a articulação, de pensamento e ação, no Ministério Público, para violar a Lei", refere o comunicado, assinado por João Araújo e Pedro Delille.

Os advogados de José Sócrates informam que irão impugnar "por todos os meios legais, esta decisão, nula e insensata, e os seus autores".

Esta sexta-feira, Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República, decidiu atender ao pedido da equipa de investigação da "Operação Marquês", que pediu até ao final de junho para avançar com uma acusação contra José Sócrates e os outros 27 arguidos no processo.

Em comunicado, a Procuradora-geral até admite estender a data, dizendo que "até finais de abril" o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal deverá "prestar informações" sobre a evolução do processo e "indicar o prazo que se mostra ainda necessário, se for esse o caso".

Tal como o DN avançou também esta sexta-feira, o Ministério Público deverá imputar seis crimes a José Sócrates: corrupção passiva para a prática de atos contrários aos deveres do cargo, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influências.