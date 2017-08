Pub

Socialistas consideram os dados animadores, destacando a maior criação líquida de emprego em quase duas décadas

O PS considerou esta quarta-feira animadores os dados que situam a taxa de desemprego nos 8,8%, no segundo trimestre de 2017, destacando que revelam a maior criação líquida de emprego dos últimos 19 anos.

"O Grupo Parlamentar do PS olha com muito agrado e com muito otimismo para estes dados relativos ao segundo trimestre, porque não só há uma descida de 1,3 na taxa do desemprego para 8,8, como ela também traduz, se compararmos com o período homólogo em 2016, uma redução de dois pontos. É a mais baixa desde o primeiro trimestre de 2009", afirmou à Lusa o deputado socialista Pedro Delgado Alves.

Segundo o deputado, "além de representar uma diminuição do desemprego, é também acompanhada de um aumento e de criação líquida de emprego, essa sim a maior dos últimos 19 anos, quase o dobro da zona euro e do conjunto da União Europeia", destacou.

O parlamentar do PS comentava os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo os quais a taxa de desemprego baixou 1,3 pontos percentuais para os 8,8% no segundo trimestre de 2017, face ao anterior, e recuou 2,0 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2016.

De acordo com as estatísticas do emprego divulgadas pelo INE, a população desempregada, estimada em 461,4 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 11,9% (menos 62,5 mil pessoas), "prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o segundo trimestre de 2016".

Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 17,5% (menos 97,9 mil).

O deputado destacou ainda que desde que o Governo socialista iniciou funções, em novembro de 2015, "houve uma criação de quase 200 mil empregos, quase 360 por dia".