Pub

Migrações, segurança, defesa, desenvolvimento económico e social são os principais temas na agenda da cimeira dos países do sul da Europa

Já estão reunidos no CCB os sete chefes de Estado dos países do Sul da Europa, que se juntam desta vez em Lisboa numa cimeira que pretende encontrar posições comuns em áreas mais críticas da União da Europeia (UE). Migrações, segurança, defesa, desenvolvimento económico e social são os principais temas na agenda.

O primeiro-ministro António Costa recebeu, sorridente e mais magro, os seus homólogos, um a um, à medida que iam chegando, com um cumprimento e palavras mais demorados para o grego Alexis Tsipras. O abraço e os sorrisos dão a entender que a polémica, esta semana, sobre os refugiados yazidis - com um ministro grego a criticar Portugal por estar a discriminar e a escolher refugiados pela sua etnia - não passou mesmo de um mal-entendido.

O primeiro chefe de governo a chegar ao CCB foi o espanhol Mariano Rajoy, seguido do maltês Joseph Muscat, depois François Hollande, Tsipras. O italiano Paolo Gentiloni e por fim o cipriota Nikos Anastasiades.

Os governantes vão estar reunidos até as 13.00, altura em que posam para a tradicional foto de família. Depois junta se no restaurante do CCB para um almoço de trabalho e está prevista uma declaração conjunta à imprensa às 14.40.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.