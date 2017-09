Pub

Candidata à autarquia da capital, e líder do CDS/PP, Assunção Cristas diz que além de objectivo autárquico tem o objectivo de ser "oposição das esquerdas"

Assunção Cristas faz o balanço. Em discurso de contexto autárquico, na Convenção Autárquica Nacional do CDS/PP, admite que o foco agora são as eleições autárquicas mas assume orgulho "pela oposição que o CDS fez às esquerdas unidas".

Relembrando que está "confiante" nas eleições de 1 de outubro, assume que o seu partido fez um bom trabalho e desafia o primeiro-ministro a cumprir os compromissos. Referiu o "falhanço" clamoroso na defesa de pessoas e bens. Referindo-se à tragédia de Pedrógão Grande critica o Governo na falta de explicações do que "falhou no terreno" e "para onde foram as verbas".

A líder dos centristas referiu ainda o episódio de Tancos para apontar o dedo a António Costa. "Este é um governo que foge às responsabilidades".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Hélder Amaral, candidato à assembleia municipal de Viseu, defendeu que "ainda não ganhei nada, mas esperem para ver. Não perdem pela demora. Quero desejar muita sorte", acrescentando que "o CDS faz falta às autarquias".

Já Cecília Meireles, cabeça de lista pelo CDS à Assembleia Municipal por Vila Nova de Gaia, centrou o seu discurso mais nas críticas ao Governo e a Fernando Medina, atual presidente da câmara de Lisboa e candidato pelo PS: "a Assunção Cristas é a alternativa ao Fernando Medina". Acrescentando que o atual clima que se vive é "fingimento".