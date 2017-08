Pub

"A economia portuguesa ainda tem muito de recuperar, no entanto, são sinais bons estes", disse Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou esta quinta-feira que o crescimento da economia é uma "boa notícia", mas ainda é "muito poucochinho" para "tanto" do que foi destruído nos últimos anos.

"Nós achamos, naturalmente, que são boas notícias, o crescimento da economia tem vindo a afirmar-se ao longo do tempo, mas nós sabemos que ainda é muito poucochinho para tanto do que foi destruído nos últimos anos. A economia portuguesa ainda tem muito de recuperar, no entanto, são sinais bons estes", disse durante uma arruada em Matosinhos, no distrito do Porto, na companhia do candidato do BE à câmara local.

Para a bloquista, estes "sinais positivos" mostram que a estratégia de tratar bem as pessoas e de recuperar salários e pensões é a estratégia que o país tem de seguir.

"Ouvimos durante tanto tempo que só teríamos crescimento económico se baixássemos os custos de trabalho, se privatizássemos a Segurança Social e se cortássemos pensões, bem não é verdade, uma política de recuperação de rendimentos de quem trabalha e trabalhou uma vida é aquela que faz a economia reagir e a que pode trazer boas notícias", frisou.

Catarina Martins lembrou ainda que o crescimento da economia provoca criação de emprego, aquilo que Portugal precisa.

Agora, é preciso transformar estas boas notícias, estas indicações de que o país está melhor em condições concretas para a vida das pessoas, entendeu, sublinhando de que se o país está melhor as pessoas terão de ter mais condições porque toda a gente tem de perceber na sua vida de que o país está melhor.

"Não podem ser só notícias na televisão, havendo uma recuperação de pensões e salários que tem de ser feita e há, seguramente, uma necessidade absoluta de investir nos serviços públicos que são essenciais e que servem toda a população como é a educação e saúde", realçou.

As notícias do crescimento económico são boas, mas trazem uma obrigação de fazer melhor para que as boas notícias possam chegar efetivamente às pessoas, considerou a coordenador do BE.

A economia portuguesa cresceu 2,9% no segundo trimestre deste ano em termos homólogos e 0,3% face ao trimestre anterior, de acordo com os números esta quinta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas contas nacionais trimestrais relativas ao segundo trimestre deste ano, o INE reviu em alta o cálculo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da economia portuguesa face à estimativa rápida que tinha divulgado em 14 de agosto.

Nessa altura, o INE tinha estimado provisoriamente um crescimento de 2,8% entre abril e julho em relação ao mesmo trimestre de 2016 e de 0,2% em relação ao primeiro trimestre deste ano.