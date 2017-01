Pub

Visita à Índia preparada com "normalidade" apesar do estado de saúde de Soares. Governo não fala sobre "cenários" de cancelamento da viagem de uma semana por três cidades.

Nova Deli, Bangalore e Goa são as três cidades que constituem o périplo da visita do primeiro ministro (PM) à Índia, que começa neste sábado e se prolonga até sexta-feira, com o objetivo de dinamizar as relações comerciais com uma economia que em 2016 cresceu 7,5%, ultrapassando a China.

A deslocação é a resposta a um convite do governo indiano feito ainda em 2015, logo após a tomada de posse do executivo do PS, e que incluiu, segundo fonte do gabinete do PM, "palavras simpáticas" sobre as origens indianas de António Costa.

Ao longo de uma semana, o primeiro-ministro, acompanhado de uma comitiva que inclui os ministros dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Economia, para além do secretário de Estado da Indústria, vai ser recebido pelo presidente daquele Estado asiático, pelo homólogo indiano e por outras individualidades governamentais, empresariais e académicas.

A visita tem uma forte componente económica, com o objetivo de dinamizar as relações comerciais entre os dois países, adianta fonte governamental. A Índia é, de entre as grandes economias mundiais, uma das mais pujantes, com um crescimento em 2016 de 7,5%, tendo ultrapassado a China.

É nesse sentido que no muito intenso programa da viagem estão previstas participações de António Costa em conferências de âmbito empresarial, e a assinatura de um memorando entre a StartUp Portugal e a Invest India, tentando aproveitar o facto de várias empresas indianas terem participado na Web Summit em Lisboa.

Origem indiana

O programa também tem momentos culturais, como a visita ao Museu Nacional em Nova Deli e a participação nos lançamentos de dois livros, e outros mais institucionais, incluindo uma homenagem do governo indiano, que decidiu, segundo o gabinete do PM, atribuir ao "primeiro chefe de governo de origem indiana de um país ocidental" o Prémio Pravasi Bharatiya Samman. O galardão, de contornos semelhantes ao português Prémio Pessoa, pretende distinguir os indianos, ou indivíduos de origem indiana, que se tenham destacado nas suas áreas profissionais. Este prémio já foi entregue a indianos e não indianos, de várias origens geográficas e de atividades tão diversas como a política, a cultura ou a ciência.

Goa sim, mas de forma discreta

A visita do chefe de governo, que acontece a convite do homólogo da Índia, Narendra Modi, passa também por Goa, cidade onde Costa tem raízes: foi lá que o pai nasceu. A parte mais privada da visita será feita, no entanto, longe do olhar dos jornalistas: o primeiro ministro visitará, sozinho, algumas zonas da cidade - presume-se que incluindo a da família, que lá vive.

A visita, garante fonte do executivo, está a ser "preparada com toda a normalidade", apesar do estado de saúde de Mário Soares. A possibilidade de uma degradação súbita dos sinais vitais do antigo presidente é "um cenário" e o governo "não trabalha com cenários", garante aquela fonte, recusando assim revelar o que fará o primeiro--ministro se essa degradação acontecer - e for crítica - durante a visita à Índia.

Índia: a crescer 7,5% ao ano

Mais de mil milhões de habitantes, uma das maiores diásporas do mundo e uma economia a crescer 7,5% ao ano: eis os atrativos que levaram o governo a apostar nesta viagem, com o objetivo de "dinamizar relações que até agora foram incipientes".

Com 20% da população mundial (é o segundo país mais populoso do planeta, ficando apenas atrás da China) concentrada numa área equivalente a 75% da União Europeia, o país de Gandhi é uma das economias que mais deverão crescer nas próximas décadas. O facto de a classe média estar em "plena expansão" e de dois terços da população ter entre 15 e 25 anos leva o executivo a acreditar que este "é o grande mercado do futuro".