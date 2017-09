Pub

Primeiro ministro reuniu com dirigentes e coordenadores do Grupo Parlamentar do PS.

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a proposta de Orçamento para 2018 será de "progresso sustentável" mas com gestão "prudente", recusando a ideia de "folga financeira" e a perspetiva de dar "passo maior do que a perna".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia