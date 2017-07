Pub

Sem nunca falar do PSD, o primeiro-ministro afirmou que "foi absolutamente lamentável o que aconteceu esta semana". E pede para portugueses estarem "alerta"

Sem nunca falar do PSD, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que "foi absolutamente lamentável o que aconteceu esta semana", referindo-se ao "ultimato" feito pelo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, para que o Governo divulgasse a lista oficial de mortos, que se encontrava em segredo de justiça. "Esconder a lista seria das acusações mais parvas que eu já vi", acusou.

Costa disse esperar que o que se passou "tenha servido de lição para toda a gente", recordando que a Procuradoria-Geral da República decretou o segredo de justiça ao inquérito a 14 de julho. Até essa data ninguém pediu a lista.

Com quase quatro mil homens no terreno a combater as chamas, na tarde de hoje, o primeiro-ministro deixou esta quarta-feira - depois de ter estado reunido quase duas horas na Autoridade Nacional da Proteção Civil - um "alerta" aos portugueses pelos riscos de mais incêndios violentos, como os que ocorreram em Pedrógão Grande e atingem agora Sertã e Mação. "Vamos ter mais incêndios desta dimensão", apontou António Costa.

"Para além dos riscos estruturais conhecidos", admitiu o primeiro-ministro, como o "nível de abandono" nas florestas, "este ano temos condições particularmente adversas", recordando que 72,3% do país encontra-se em seca severa, enquanto 7,3% está em seca extrema. É território com "material combustível". Este "elevado risco, que se irá prolongar até outubro", obriga a acrescidos cuidados, apontou Costa, pedindo cuidado, "desde fumar" ao "fazer fogo", para além da utilização de máquinas.

O primeiro-ministro notou que, desde 1 de julho, tiveram lugar "2007 ocorrências", e que 81% dessas ocorrências foram "controladas nos primeiros 90 minutos", sublinhando a capacidade de resposta do sistema de proteção civil e combate aos incêndios.