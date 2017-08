Pub

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje ser "natural" que o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, "tenha agora saudades do palco" depois de ter estado tanto tempo politicamente ativo.

Escusando-se a comentar a intervenção de Cavaco Silva na quarta-feira na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, na qual defendeu que, na zona euro, "a realidade acaba sempre por derrotar a ideologia" e os que, nos governos, querem realizar a revolução socialista "acabam por perder o pio ou fingem que piam", Costa apenas disse que faz parte há muitos anos de um partido "que sempre foi reformista e não iniciou nenhuma revolução".

"É natural que alguém que durante tantos anos foi politico profissional tenha agora algumas saudades do palco, e é também natural que haja pessoas que tenham saudades do estilo presidencial que o professor Cavaco representou", afirmou.

O primeiro-ministro, que falava aos jornalistas à margem da abertura da AgroSemana -- Feira Agrícola do Norte, acrescentou que enquanto chefe do Governo "não é comentador político e não faz comentários a comentários".

Costa sublinhou ainda que "não entendeu" as palavras de Cavaco Silva como críticas ao Governo.

O antigo presidente da República voltou ontem à política com uma intervenção de fundo na Universidade de Verão do PSD, numa conferência devastadora, em vários ângulos, para com António Costa, a esquerda anti-euro - mas também, implicitamente, com Marcelo Rebelo de Sousa.