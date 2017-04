Pub

Não penalização dos trabalhadores que antecipam a reforma devido à carreira contributiva longa dominou debate quinzenal

Primeiro Catarina Martins, do BE, e depois Jerónimo de Sousa, do PCP, exigiram a Costa que o mais rapidamente possível sejam erradicadas as penalizações, nomeadamente para aqueles que começaram a trabalhar aos 12 anos e se reformam aos 60. Jerónimo admitiu mesmo uma "desilusão profunda" com a proposta.

Costa concordou com o princípio mas recusou comprometer-se com uma data: "Crianças que começaram a trabalhar aos 12 ou aos 14 devem poder pedir a reforma aos 60 sem penalização", afirmou. Acrescentando: "Se puder ser agora, seria ótimo; se vai ter de ser faseado, temos de ver." "Há mais vida para além de 2017", diria, mais tarde.

Costa garantiu "toda a abertura de espírito" para as propostas da esquerda mas contrapôs que há um problema de sustentabilidade financeira da Segurança Social, problema em relação ao qual o Governo nunca deixará de dar atenção.

A presidência do Eurogrupo e a reforma do arrendamento aprovada na semana passada no Parlamento foram os temas da direita.

Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, considerou "um bocadinho ridícula" a forma como o secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, se dirigiu a Dijsselbloem, em plena reunião do Eurogrupo, dizendo ainda que o facto de o Executivo português não ter pedido nessa reunião a demissão do holandês representou uma espécie de "entradas de leão e saídas de ratinho".

Já Assunção Cristas protestou contra o facto de a reforma do arrendamento prever agora de novo um novo congelamento das rendas, por mais cinco anos, para os mais desfavorecidos.

Costa defendeu a "firmeza" de Mourinho Félix perante o ministro holandês das Finanças e, quanto às rendas, admitiu que isso acontecerá porque não há "cabimento orçamental" para o subsídio que estava previsto (na lei feita por Cristas quando estava Governo).

